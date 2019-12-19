مخالب آلية لاختبار تأثير الكلاب على سيارات «لاند روفر»

المصدر: لندن - د. ب. أ





رغم أن الأمر يبدو بسيطا، تقول شركة صناعة السيارات البريطانية جاجوار لاند روفر، إن الكثيرين من ملاك سياراتها يستخدمون سياراتهم من طراز «ديفيندر» في نقل كلابهم، حيث تترك مخالب الكلاب خدوشا على مؤخرة السيارة مما يشكل مصدر إزعاج.

لذلك طور مهندسو الشركة المملوكة لمجموعة «تاتا موتورز جروب» الهندية وسيلة لمعرفة تأثير مخالب الكلاب على الأسطح المطلية اللامعة لسيارة الطرق الوعرة البريطانية.

ومع استخدام كلب حقيقي والكثير من لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي، طور المهندسون مخالب آلية تعمل بنفس طريقة عمل مخالب الكلاب لاختبار تحمل سطح السيارة لمخالب الكلاب.

جمع المهندسون البيانات التي يحتاجونها من خلال استخدام كلب من فصيلة «لابرادور»، يدعى «يوجي»، حيث طلبوا منه تكرار القفز من وإلى صندوق الأمتعة في سيارة «لاند روفر ديفيندر»، مع فتح الباب الجانبي المثبت بمفصلات.

وكان يتم تسجيل كل خطوة من خلال تكنولوجيا تعيين الضغط مع استخدام مخالب «يوجي» من أجل تطوير مخالب مماثلة مزودة «بزنبرك» مما يسمح للمخالب باتباع مناسيب الطرق والضغط بالتساوي على مختلف أجزاء ماص التصادم في مؤخرة السيارة.

وثبت أن المخالب الاصطناعية المزودة «بزنبرك» تمثل حلا أقل تكلفة وأسهل استخداما مقارنة بالاعتماد على الكلب يوجي. وأظهرت نتائج الاختبارات أن ماص التصادم يمكنه تحمل مخالب الكلاب لأكثر من عشر سنوات.