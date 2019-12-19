منع «سواتش» من بيع أجزاء لمصنعي الساعات السويسريين

المصدر: جنيف - د. ب. أ

أعلنت لجنة المنافسة السويسرية «كومكو» اليوم، أنه لن يتم السماح لعملاق الساعات «سواتش» ببيع الأجزاء الميكانيكية للمصنعين السويسريين بدءا من يناير المقبل.

وقالت الهيئة إنه حتى تتوصل لخطة العام المقبل لضمان المنافسة في السوق، فإن الوقف المؤقت لبيع الأجزاء الميكانيكية سوف يظل قائما.

وأضافت «سواتش» في بيان: «التدابير المؤقتة التي تبنتها لجنة المنافسة مبهمة وغير مقبولة».

وتابعت: «في ضوء التداعيات المالية السلبية التي سوف تترتب على هذا القرار، تحتفظ مجموعة (سواتش) بحق طلب تعويضات».

وكانت شركة «إيتا» التابعة لـ«سواتش» قد وافقت على صفقة مع «كومكو» في 2013 كانت الغرض منها السماح للمنافسين بالنمو. وتعهدت «إيتا» ببيع الأجزاء الميكانيكية لمصنعي الساعات المنافسين بكميات متناقصة حتى نهاية 2019. واشتكت «سواتش» من أنه تم الإعلان عن حظر البيع في وقت متأخر للغاية من العام، ما يجعل من المستحيل تقريبا على عملاء «إيتا» التخطيط لإنتاج العام المقبل.