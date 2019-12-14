النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

المصدر: سنغافورة - رويترز

واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من حل للنزاع التجاري القائم منذ 18 شهراً بين أكبر اقتصادين في العالم، والذي أثار تساؤلات كبيرة حيال الطلب العالمي على الخام.

وكانت العقود الآجلة لخام «برنت» مرتفعة 47 سنتاً بما يعادل 0.7% إلى 64.67 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 23 سبتمبر الماضي.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 34 سنتاً أو 0.6% مسجلاً 59.52 دولاراً للبرميل، وهو أقوى سعر منذ 16 سبتمبر الماضي.

وقال كبير محللي السوق في «أواندا»، إدوارد مويا: «الشهية للمخاطرة انفتحت بجموح بعد أن لمح ترامب إلى أنه أبرم اتفاقاً مع الصين، وهو ما سيكون إيجابياً تماماً لتوقعات الطلب العالمي على الخام».

وأضافت محللة السوق لدى «سي.ام.سي ماركتس»، مارجريت يانغ، أن «تراجعاً في الدولار الأميركي على خلفية صعود قوي للجنيه الإسترليني، ساعد أيضاً في تعزيز أسعار السلع الأولية».