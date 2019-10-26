كوريا الجنوبية توقف تشغيل 9 طائرات

المصدر: سيؤول ــ الإمارات اليوم ورويترز

أكدت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، أمس، أنه تم وقف تشغيل تسع طائرات من طراز «بوينغ 737 إن.جي»، بعد رصد شقوق في هياكلها تتطلب تصليحات، من بين 42 تم فحصها. ويأتي وقف تشغيل الطائرات بعد أمر أصدرته إدارة الطيران الاتحادي الأميركية، الشهر الجاري، إلى شركات الطيران بفحص الطرز الأقدم من الطائرات «737 إن.جي»، بعد رصد شقوق في بعض منها.

وذكرت «بوينغ» في 11 الجاري أن الفحص شمل 810 طائرات في أنحاء العالم، وكشف عن حاجة 38 منها إلى تصليحات.

يشار إلى أن هناك 1911 طائرة من طراز «بوينغ 737 إن.جي»، مسجلة في الولايات المتحدة، ستشملها عمليات الفحص.