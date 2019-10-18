نمو الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ معدل في 3 عقود

المصدر: بكين - وام



نما اقتصاد الصين بنسبة 6% في الربع الثالث من العام الجاري، بأبطأ معدل في نحو ثلاثة عقود بحسب ما اعلنته الحكومة الصينية اليوم.

وتباطأ الاقتصاد الصيني من معدل نمو بنسبة 6.2% في الربع الثاني من العام، تحت ضغط تراجع الطلب المحلي والحرب التجارية الممتدة مع الولايات المتحدة منذ أكثر من عام.

وكان فريقا التفاوض الأميركي والصيني توصلا الأسبوع الماضي إلى اتفاق تجاري أولي يتضمن تأجيل واشنطن لفرض رسوم جمركية جديدة، على أن تقوم بكين في النهاية بشراء منتجات زراعية أميركية بقيمة 50 مليار دولار، لكن الاتفاق لم يعتمد بعد بصورة رسمية.