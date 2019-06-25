الذهب يقترب من أعلى مستوى في 6 أعوام

المصدر: واشنطن ــ رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، لتحوم قرب أعلى مستوى في ستة أعوام، إذ قادت مؤشرات من بنوك مركزية كبرى، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى تعزيز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1403.88 دولارات للأوقية (الأونصة)، متجهاً إلى تسجيل مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، بعد أن سجل الذهب 1410.78 دولارات الجمعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من سبتمبر 2013.

كما ارتفع الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5% إلى 1407.10 دولارات للأوقية.

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 15.37 دولاراً للأوقية، بينما ازداد البلاتين 0.9% إلى 812.63 دولاراً. وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1516.7 دولاراً للأوقية.