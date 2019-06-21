2 % ارتفاعاً في أسعار النفط وسط مؤشرات إلى تحسن الطلب الأميركي

المصدر: طوكيو - رويترز

ارتفعت أسعار النفط نحو 2% أمس، بدعم من مؤشرات إلى تحسن الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي الوقت الذي اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ومنتجون آخرون بشكل نهائي على موعد اجتماع لمناقشة تخفيضات الإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.13 دولار أو 1.8% إلى 62.95 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتاً أو 1.7% إلى 54.66 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 0.26% في الجلسة السابقة. وأشار الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني، فين زيبيل، إلى بعض العوامل، قائلاً: «في الولايات المتحدة من المرجح أن يتسارع الطلب (النفطي) في الصيف، ويبدو أن اجتماع (أوبك) سيُفضي إلى التمديد أو ربما حتى إلى إجراء مزيد من التخفيضات».

وبعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في نحو عامين، تراجعت مخزونات الخام الأميركية 3.1 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل، وفقاً لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما سجلت المنتجات المكررة أيضاً انخفاضاً مفاجئاً بسبب زيادة الاستهلاك، إذ ارتفع الطلب على البنزين على أساس أسبوعي، وزاد 6.5% مقارنة بمستواه قبل عام.

واتفق أعضاء «أوبك» على الاجتماع في أول يوليو المقبل، على أن يعقب ذلك اجتماع مع الحلفاء غير الأعضاء في المنظمة في الثاني من الشهر ذاته، بعد أسابيع من الجدل بشأن المواعيد.

وستبحث «أوبك» وحلفاؤها تمديد اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً الذي ينتهي سريانه هذا الشهر.