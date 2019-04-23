أبوظبي التجاري للعقارات تطبق منظومة "حصنتك" في كافة مبانيها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي التجاري للعقارات، الشركة الرائدة في إدارة العقارات في أبوظبي والتابعة لبنك أبوظبي التجاري، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع القيادة العامة للدفاع المدني ممثلة بمشروع «حصنتك للمباني» التي سيتم بموجبها تركيب منظومة «حصنتك» في كافة المباني التي تديرها شركة أبوظبي للعقارات ضمن خطة مشروع «حصنتك» التي تعمل على ربط المباني والمنشآت التجارية بغرف الدفاع المدني من خلال منظومة ذكية تعزز سلامة الأرواح والممتلكات.

وقال مدير المشاريع الاستراتيجية في شركة إنجازات لنظم البيانات عاطف البريكي، "أن الشراكة تأتي ضمن خطة طموحة ووفق استراتيجية تعزيز السلامة التي هي الهدف الأساسي من منظومة «حصنتك» الريادية، ونشعر بالفخر ونحن نرى تجاوب كبرى الشركات العقارية الوطنية وسرعتها في تنفيذ الربط مع غرف الدفاع المدني .

وجدد البريكي تعريفه لمنظومة «حصنتك»، حيث أشار إلى أنها مبادرة استراتيجية ذكية أطلقتها وزارة الداخلية تهدف الى توفير بيئة آمنة على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة تتمثل بسرعة الاستجابة لجميع خدمات الطوارئ والحوادث الفعلية التي تهدد سلامة الأفراد. و تهدف هذه المبادرة إلى دعم رؤية الإمارات 2021 في جعل الإمارات واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، وتعنى الادارة العامة للدفاع المدني في كل إمارة بتطبيق هذه المبادرة بالتعاون مع شركة انجازات لنظم البيانات.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لشركة أبوظبي التجاري للعقارات محمد بن بريك، " لطالما كان الاهتمام بسلامة سكان المباني التي تتولى الشركة إداراتها على رأس قائمة أولوياتنا. و تأتي مشاركتنا في مبادرة «حصنتك» استكمالاً لمبادرات السلامة التي أطلقها الشركة لتوفير المزيد من الحماية والأمان والمتمثلة بتوزيع بطانيات إطفاء الحريق على المستأجرين وكذلك تركيب الأقفال الآمنة على فتحات الشبابيك وشرفات المنازل لتحديد مسافة الفتحات بما لا يتعدى 10 سنتمترات وبالتالي الحد من مخاطر تكرار حوادث سقوط الأطفال في العقارات التابعة للشركة. ونحن في شركة أبوظبي التجاري للعقارات فخورون بالتزامنا بإتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لتحقيق أعلى معايير السلامة، وذلك من خلال التعاون مع دوائر الدفاع المدني في تنفيذ برنامج «حصنتك» الذي تم تصميمه وتنفيذه على مستوى دولة الإمارات العر بية المتحدة."

ويعمل نظام «حصنتك» على حماية الأرواح والممتلكات، حيث سيتم من خلال «حصنتك» تركيب أحدث أنواع معدات أجهزة المراقبة (ATE) وربطها بأنظمة الحريق والسلامة العامة في المبنى لضمان نقل أي إنذار لحالة طوارئ إلى مركز تلقي الإنذار المركزي(ARC) في غضون ثوان، حيث سيقوم فريق من مشغلي المركز المحترفين بالتحقق من صحة الإنذار وإبلاغ غرفة عمليات الدفاع المدني بصورة تلقائية والتي ستعمل بدورها على إرسال المساعدة اللازمة إلى موقع الحادث على الفور.

ومنذ أن تم إطلاق مبادرة «حصنتك» تم إجراء كشف ميداني على أكثر من 1100 عقار تتم إدارته من قبل شركة أبوظبي التجاري للعقارات وتم تزويد وربط أكثر من 900 عقار من هذه العقارات بجهاز إرسال الانذارات الالكتروني. وتتطلب المرحلة الأولى لتطبيق مبادرة «حصنتك للمباني» الكشف الميداني على عقارات متعددة والتأكد من استيفاءها لمتطلبات تركيب جهاز إرسال الانذارات الالكتروني وعلى إثر الكشف الميداني يتم إصدار قائمة بالمتطلبات الواجب توفرها في كل عقار حتى يتم تزويد العقار بجهاز إرسال الانذارات الالكتروني وربطه بمركز «حصنتك» الرئيسي.