الأسهم اليابانية تواصل تحقيق المكاسب للأسبوع الثالث

المصدر: طوكيو - رويترز

أغلق مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية، أمس، على ارتفاع، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما قفز سهم شركة «نينتندو»، بعد أن فازت شركة «تينسنت» بموافقة على بيع أجهزة «سويتش» التي تنتجها «نينتندو» للألعاب في الصين.

وارتفع المؤشر الياباني 0.5%، ليغلق عند 22200.56 نقطة، بينما زاد المؤشر خلال الأسبوع الماضي 1.5%، ليحقق مكاسب للأسبوع الثالث على الترتيب.

وارتفعت أسهم «نينتندو»، بعد أن فازت شركة «تينسنت» الصينية بموافقة مهمة على البدء في بيع أجهزة «سويتش» التي تنتجها «نينتندو» في الصين، والتي تعد أكبر سوق للألعاب في العالم، حيث أغلقت أسهم الشركة المنتجة لألعاب الفيديو (نينتندو) مرتفعة 14%.