«الطاقة الدولية»: سوق النفط تتحول إلى نقص في المعروض خلال الربع الثاني

المصدر: عواصم - رويترز

ذكرت وكالة الطاقة الدولية، أمس، أن سوق النفط ستتحول إلى تسجيل نقص في المعروض من الخام بداية من الربع الثاني من العام الجاري، في حين أن لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) طاقة إنتاجية كبيرة للحيلولة دون أي ارتفاع في الأسعار حال تعطل أي إمدادات.

وأبقت الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة في الدول الصناعية، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2019 دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يومياً.

وقالت الوكالة إن نمو الإنتاج القوي من خارج «أوبك»، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، ينبغي أن يضمن تلبية الطلب، مشيرة إلى أن السوق قد تشهد فائضاً متواضعاً في الربع الأول من العام الجاري، قبل أن تتحول إلى تسجيل نقص في المعروض بنحو 0.5 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني من العام.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط، أمس، وقفز الخام الأميركي إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، وسط تراجع طفيف في المعروض العالمي خلال الربع الأول من العام، بفعل تخفيضات الإنتاج بقيادة «أوبك»، والعقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً إلى 58.76 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتاً، أو ما يعادل 0.3%، عن التسوية السابقة إلى 67.43 دولاراً للبرميل. ويقل هذا المستوى بما يقارب الدولار عن أعلى مستوى في عام 2019، الذي بلغ 68.14 دولاراً للبرميل في اليوم السابق.