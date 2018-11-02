10حقائق عن أكبر طائرة ركاب في العالم

المصدر: أزاد عيشو – دبي

إيرباص إيه 380 (Airbus A380) أكبر طائرة تجارية لنقل الركاب في العالم، ذات طابقين، مزودة بأربعة محركات نفاثة من نوع (ترنت 900)، أنتجتها شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص"، وأقلعت الطائرة في أول طيران فعلي لها في 27 أبريل 2005 من مطار مدينة تولوز الفرنسية، تعرف على أبرز 10 حقائق عن أكبر طائرة ركاب في العالم:

1. يتم تشغيل أطول رحلة لطائرة إيرباص A380 من قبل شركة "طيران الإمارات" بين دبي و أوكلاند، لمسافة 14200 كيلومتر، وتستغرق الرحلة أكثر من 16 ساعة، وتعد "طيران الإمارات" أكبر مشغل لهذه الطائرة في العالم.

2. الطائرة مصنوعة من 4 ملايين قطعة تنتجها 1500 شركة من 30 دولة حول العالم، ويبلغ حجم الطوابق الثلاثة (بما في ذلك الشحن) 1570 متر مكعب، وتتسع لـ 35 مليون كرة بينغ بونغ.

3. يتم استخدام 19 ألف مسمار وبرغي لإرفاق الأجزاء الثلاثة الرئيسية للطائرة، بالإضافة إلى 4 آلاف قطعة أخرى لإرفاق الجناحين.

4. تحتوي الطائرة على 220 نافذة فضلاً عن 16 باباً، ويصل طول الجناح إلى 261 قدماً نحو 79.8 متراً، أما قوة الإقلاع البالغة 280 ألف رطل عبر الجناح يعادل نحو 2500 سيارة عائلية (بمعدل 110 أحصنة لكل سيارة).

5. خلال إقلاع الطائرة ينثني الجناح باتجاه الأعلى بنحو 4 أمتار، وتمتص ريشة مروحة المحرك وقطرها 116 بوصة طن وربع الطن من الهواء في الثانية الواحدة.

6. يصل أقصى مدى للطائرة إلى 8 آلاف ميل بحري أي نحو 15000 كيلومتر، والطائرة قادرة على التحليق حتى ارتفاع 43100 قدم.

7. يمكن تقسيم المقصورة إلى 15 منطقة مختلفة للتحكم في درجة الحرارة، وتضم الطائرة 5 آلاف مجس لأنظمة الضوء باستخدام مجموعة واسعة من تكنولوجيا الفلورسنت و LED.

8. تمتاز الطائرة بطاقتها الاستيعابية العالية، إذ يسافر نحو 10% من إجمالي عدد الركاب عبر مطار هيثرو بهذه الطائرة على متن 50 رحلة يومياً، ونقلت الطائرة نحو 250 مليون مسافر منذ دخولها الخدمة بنحو 4 ملايين مسافر كل شهر.

9. تم إطلاق برنامج هذه الطائرة في عام 2005 بعد 34 عاماً من انتاج طائرة بوينغ 747 ذات الطابقين، وتدخل في صناعة طائرة إيرباص A380 مجموعة من المواد خفيفة الوزن تمثل 25% من هيكلها.

10.التصميم الجديد للصالون الجوي في هذه الطائرة بالنسبة لشركة "طيران الإمارات" يستوعب 26 شخصاً، ويضم شاشة تلفزيون مسطحة بقياس 55 بوصة إلى جانب مرافق الـ "شاور سبا" في الدرجة الأولى.