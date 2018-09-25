النفط يرتفع 2%.. وتوقعات بوصول السعر إلى 100 دولار للبرميل

المصدر: لندن ــ رويترز

ارتفعت أسعار النفط 2%، أمس، مع تقييد العقوبات الأميركية لصادرات الخام الإيرانية، ما يتسبب في شح في الإمدادات العالمية، بينما يتوقع بعض المتعاملين طفرة في سعر الخام قد تصل به إلى 100 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لـ«خام برنت» أعلى مستوى منذ مايو الماضي عند 80.47 دولاراً، مرتفعة 1.63 دولار بما يزيد على 2%.

وازدادت عقود الخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» 1.18 دولار لتسجل 71.96 دولاراً للبرميل.

وقالت شركتا تجارة النفط «ترافيجورا» و«مركوريا»، إن خام برنت قد يرتفع إلى 90 دولاراً للبرميل بحلول موسم عيد الميلاد، وقد يتجاوز 100 دولار في أوائل عام 2019، إذ ستتسم الأسواق بشح المعروض فور تطبيق العقوبات الأميركية على إيران من نوفبمر المقبل.

ويتوقع بنك «جيه.بي مورجان» أن تفضي العقوبات إلى فقد 1.5 مليون برميل يومياً، في حين حذرت «مركوريا» من أن ما يصل إلى مليوني برميل يومياً قد تخرج من السوق.

وتبحث منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وروسيا، زيادة الإنتاج لتعويض نقص المعروض من إيران، لكن قراراً لم يُعلن حتى الآن، في وقت استبعدت فيه السعودية التي تعد أكبر منتج في «أوبك»، وروسيا التي تعد أكبر المنتجين خارج المنظمة، أول من أمس، أي زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام.