«كاسبرسكي لاب»: هجمات جديدة خاصة بتعدين العملات الرقمية المشفرة

المصدر: دبي ــ الامارات اليوم

عثر باحثون لدى شركة «كاسبرسكي لاب» العالمية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، على نوع جديد من الهجمات الخاصة بتعدين العملات الرقمية المشفرة.

ووجد الباحثون أن الهجوم المسمّى PowerGhost يضرب الشبكات الحاسوبية في الشركات والمؤسسات في مناطق عدة حول العالم، معظمها في أميركا اللاتينية. ويشكّل هذا الهجوم أحدث تطوّر في إطار توجّه متزايد لدى المجرمين الإلكترونيين على نحو يثير القلق لاستخدام أدوات تعدين متطورة في هجمات موجّهة تتمّ ضمن مساعيهم الرامية إلى تحقيق مكاسب مالية.

وأكدت الشركة أن من شأن تنامي هذا التوجّه أن يعرّض الشركات للخطر، إذ تُخرِّب هجمات التعدين شبكات الحاسوب وتبطِئها، ملحقة ضرراً كبيراً بالعمليات التجارية وخسائر مادية بالشركات.

ووفقاً للشركة، تُنشئ الجهات التي تقف خلف تلك الهجمات، العملات الجديدة على حساب مستخدمين آخرين، مستغِلّة طاقة أجهزتهم من دون علمهم، لافتة إلى أن هذا النوع من التهديدات تصاعد في الآونة الأخيرة، ليحلّ محل هجمات «طلب الفدية»، بوصفه النوع الأبرز من البرمجيات الخبيثة، مثلما أظهرت دراسة بحثية سابقة لـ«كاسبرسكي لاب». إلاّ أن ظهور PowerGhost يضيف بُعداً جديداً لهذا التوجّه، فهو يدلّ على أن الجهات الخبيثة التي تقف وراء هجمات التعدين باتت تتحول إلى استخدام الهجمات الموجّهة بُغية تحقيق مكاسب مالية أكبر.