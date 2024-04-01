«الاتحاد العقارية» تحقق 816 مليون درهم من مبيعات الأراضي خلال الربع الأول

سجلت شركة الاتحاد العقارية أداء قوياً على صعيد التدفقات النقدية ومبيعات الأصول خلال الربع الأول من العام 2024.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي اليوم الاثنين، فإن الشركة تمكنت خلال الفترة المذكورة من بيع قطع أراضٍ بقيمة 816 مليون درهم، بما ساهم في استغلال عوائد بيع الأراضي السداد مبلغ 290 مليون درهم لدائنيها.

وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم دفع 250 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2024، لتواصل تحقيق تقديم نوعي في خطة إعادة هيكلة الديون المتفق عليها مع مصارف محلية.

وبحسب الإفصاح فإن هذه الخطوة تشكل محطة هامة ضمن خطة التعافي الاستراتيجية لشركة الاتحاد العقارية، والتي بدأت في الربع الأول للعام 2022 وتم تعزيزها في الربع الأخير من العام الماضي.

وستتيح إعادة هيكلة الديون تقليص المديونية وخفض تكاليف التمويل، وتعزيز الربحية والتدفقات النقدية للشركة. كما ينعكس تحسين الميزانية إيجابياً على قدرات الشركة على الحصول على تمويل إضافي للمشاريع العقارية المستقبلية، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز القيمة.

وفي إطار التزامها بتقليص الخسائر التراكمية ضاعفت شركة الاتحاد العقارية وشركاتها جهودها لإعادة هيكلة الديون المستحقة، وخفض تكلفة التمويل. وتشمل هذه الجهود خطة استراتيجية لتنويع الأصول، تعود بدايتها إلى السنة المالية 2022 حين عُرضت للمساهمين كجزء من خطة التعافي الشاملة.

وأكدت الشركة أن العائدات المحققة من عمليات بيع الأصول التمويل تتيح اللازم لتنفيذ اتفاقيات سداد الديون، والالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع «دبي لاند» في العام 2023، والذي يتيح للاتحاد العقارية تعديل الاستخدام الأصلي للأراضي وتغيير المساحة الطابقية الإجمالية، بما يمهد الطريق أمام تحقيق الاستفادة المثلى من تلك الأراضي تلبية للطلب في السوق. كما تتيح هذه الخطوة الاستراتيجية للشركة الاستفادة من فرص التطوير ضمن تلك المشاريع العقارية الرئيسية خلال السنوات الخمس المقبلة.