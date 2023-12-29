نظمت غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع شركة «ماستركارد» العالمية، ورشة عمل افتراضية حول الأمن السيبراني، بهدف تعزيز قدرات مجتمع الأعمال في دبي على مواجهة المخاطر الرقمية.

وذكرت الغرفة في بيان أمس، أن الورشة التي عقدت تحت عنوان «بناء المرونة السيبرانية في عالم رقمي معقد ومترابط»، استقطبت 50 مشاركاً من ممثلي الشركات في دبي. وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تتكامل هذه الورشة مع جهودنا الهادفة لتقديم الدعم والإرشادات المعرفية لمجتمع الأعمال المحلي في المجالات العملية والرقمية، وتطوير قدرات وإمكانات شركات دبي، وتقديم أفضل الخدمات التي تحمل قيمة مضافة نوعية».