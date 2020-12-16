«داماك» تتيح خطة تمويل بمعدل 1.99% على الفلل والشقق وإعفاء من رسوم التقييم والمعالجة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة داماك العقارية» عن خطة تمويل عقاري بالشراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بمعدل تمويل يبلغ 1.99% سنوياً لفلل «داماك»، تزامناً مع زيادة الطلب على الفلل الجاهزة وغير الجاهزة في دبي.

وأفاد بيان صدر أمس بأن الشراكة تتيح للمستأجرين وملاك العقارات، الاستفادة من ميزة الإعفاء من رسوم التقييم والمعالجة، فضلاً عن خاصية استخدام حاسبة التمويل العقاري «بسهولة» عبر موقع «داماك».



وأكد نائب الرئيس التنفيذي، رئيس الأصول والبطاقات في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إس. فينكي، التزام المصرف بدعم المتعاملين معه، وتحقيق أهدافهم في امتلاك منزل. وقال: «سنكون قادرين على تزويد المتعاملين بمستوى كبير من الطمأنينة والثقة عند القيام بالاستثمار في دبي، من خلال خطتنا الجذابة للتمويل العقاري مع شركة داماك العقارية».

بدوره، قال نائب رئيس أول في «داماك العقارية»، نايل ماكلوغلين، إنه سيتسنى للكثير من الأفراد الانتقال إلى منازل أكثر اتساعاً مع خطط التمويل الجاذبة، نتيجة التعاون بين «داماك» و«أبوظبي الإسلامي».



واضاف أن ما تقدمه «داماك» هو مزيج من الفخامة والقدرة على تحمل التكاليف، وفرصة ذهبية ينتهزها العديد من المتعاملين بسرعة.

وذكر أن مساحة مشروع «أكويا» تبلغ 55 مليون قدم مربعة، لافتاً إلى أنه مشروع رئيس يتكون من فلل فاخرة وعقارات منخفضة الارتفاع، تحيط بـ«نادي ترامب وورلد للغولف».

ووفقاً للبيان، تغطي الخطة كذلك تمويل العقارات في «داماك هيلز»، وهو مشروع تطوير رئيسي فاخر بمساحة 42 مليون قدم مربعة، يقع بين «شارع حصة» و«طريق أم سقيم»، مقابل طريق محمد بن زايد.

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