رغم «كورونا».. قيمة تجارة السيارات في أبوظبي تقفز بنسبة 19.2% خلال 5 أشهر

المصدر: أبوظبي ــ وام

ارتفعت قيمة تجارة السيارات في إمارة أبوظبي إلى 14.68 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بنمو نسبته 19.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، وذلك حسبما أظهرته الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

ويعزز النمو المسجل في هذا النوع من التجارة، مكانة الإمارة كمركز رئيس لتجارة السيارات في منطقة الشرق الأوسط.

وكان عدد الشركات العاملة في القطاع في أبوظبي والإمارات، شهد زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية (شركات وكالات حصرية، وشركات تجارة السيارات المستعملة)، وهو العدد الذي قدر نهاية العام الماضي بـ 6000 شركة.

وتشكل قيمة تجارة السيارات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 48% من إجمالي القيمة التي سجلها القطاع طيلة عام 2019، ما يعكس مدى النشاط الذي شهده على الرغم من حالة التباطؤ التي سيطرت على حركة الأنشطة على مستوى العالم.

وأظهرت الأرقام ارتفاع وتيرة إعادة التصدير لهذا النوع من التجارة، إذ بلغت قيمة السيارات المعاد تصديرها عبر الإمارة نحو 7.8 مليارات درهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو2020 بزيادة نسبتها 56% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019.

وعلى مستوى وارادت أبوظبي من السيارات، فقد بلغت قيمتها 6.7 مليارات درهم، في حين وصلت قيمة الصادرات إلى 179 مليون درهم تقريباً.

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