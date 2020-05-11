إحالة الإجراءات المتخذة بشأن شركتين و3 أفراد إلى «قانونية» الأسواق المالية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية، إشعارات بقرارها بشأن شركتي «الماسة كابيتال ليمتد»، و«الماسة كابيتال مانجمنت ليمتد»، وثلاثة أفراد.

وأفادت في بيان صدر أمس، بأن الشركات والأفراد اعترضوا على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية، وأحالوا القرارات الصادرة بحقهم إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، ليطرح كل الأطراف قضيتهم.

وأضافت السلطة أنه نظراً لذلك، تعتبر نتائج إشعارات القرار الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية مؤقتة، وتعكس اعتقاداتها حول السلوكيات المرصودة، لافتة إلى أن الهيئة القانونية للأسواق المالية ستقرر الإجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وستحيل الأمر إلى السلطة مع التوجيهات التي تراها مناسبة لإنفاذ قرارها.



ووفقاً للبيان، تعود تفاصيل الدعوى إلى 25 سبتمبر 2019، حين قررت سلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأن شركة «الماسة كابيتال» وشركة «الماسة كابيتال مانجمنت»، وثلاثة أفراد، لمخالفتهم قوانين سلطة دبي للخدمات المالية في الفترة بين أغسطس 2010 ويونيو 2016.

وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية أنها لا تعتزم الإدلاء بأي تعليق عام إلى حين اكتمال المراجعة من قبل الهيئة، إلا في حالة وجوب تصحيح أي أخطاء.

وأضافت أنه يمكن الاطلاع على المعلومات حول القضايا قيد الانتظار لدى الهيئة القانونية للأسواق المالية، بما في ذلك تفاصيل أي جلسات استماع عامة، على موقع سلطة دبي للخدمات المالية الإلكتروني، تحت قسم الهيئة القانونية للأسواق المالية.

يذكر أن سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة المستقلة المنظِمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في مركز دبي المالي العالمي أو منه، وهي منطقة حرة مالية متخصصة.

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