متلصص السيارات في قبضة شرطة دبي بعد نشر فيديو على و سائل التواصل الاجتماعي

المصدر: محمد فودة-دبي

كشف مدير إدارة الإعلام الامني في شرطة دبي العقيد فيصل القاسم عن إلقاء القبض على رجل آسيوي انتشرت له صور ومقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتلصص على السيارات في منطقة جميرا وماحولها مما أثار الخوف في أفراد المجتمع، لافتاً إلى ضبطه اليوم الاثنين وسوف يتم إحالته إلى الجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأضاف القاسم بأن الشخص الآسيوي يعمل لدى إحدى شركات المقاولات وعلية بلاغ هروب من الكفيل، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أمن و سلامة المجتمع، منبها الجمهور بعدم نشر مثل تلك المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي يؤدي إلى إثارة مخاوف الناس، حيث تعتبر مثل تلك الرسائل بمثابة إشاعة يعاقب عليها القانون ، بل عليهم إبلاغ الجهات المختصة في حال مشاهدة اي تجاوزات غير قانونية.