تويوتا تنافس العمالقة بـ«سيارة خارقة»

كشفت شركة تويوتا النقاب عن سيارتها GR GT الاختبارية، التي تمهّد الطريق لسيارة رياضية خارقة تستهدف مباشرةً عمالقة الفئة مثل «بورشه» و«فيراري».

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها GR GT الاختبارية تعتمد على منظومة دفع هجين تجمع بين محرك بنزين ثنائي التربو بسعة 0ر4 لترات ومحرك كهربائي لتوليد قوة إجمالية تصل إلى 650 حصاناً، مع عزم دوران أقصى يبلغ 850 نيوتن متر.

وأشارت «تويوتا» إلى أن السرعة القصوى تتجاوز حاجز 320 كلم/س، ما يضع السيارة بوضوح ضمن فئة السيارات الخارقة.

ولتحقيق ديناميكية قيادة استثنائية، اعتمدت «تويوتا» على خفّة الوزن عبر هيكل مصنوع من الألومنيوم وأجزاء واسعة من ألياف الكربون، كما تم تثبيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات على المحور الخلفي لضمان توزيع مثالي للوزن.

وتطل السيارة GR GT الاختبارية بتصميم انسيابي بطول 82ر4 متر وعرض مترين، كما تتمتع بحزمة من التجهيزات الفائقة مثل مكابح السيراميك وإطارات ميشلان المصممة للقيادة الرياضية.