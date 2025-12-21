شاكراً رئيس الدولة.. ماكرون: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية لما فيه خير بلدينا

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على حفاوة الاستقبال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ماكرون في تدوينة عبر منصة "إكس": "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أشكركم جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف الرئيس الفرنسي: " فلنواصل معا تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، لما فيه خير بلدينا واستقرار منطقة الشرق الأوسط".