522 بلاغاً عن تجمعات مياه الأمطار و7 حالات سقوط أشجار في الشارقة خلال المنخفض الجوي

كشفت بلدية مدينة الشارقة أن مركز الاتصال التابع لها على الرقم (993) استقبل 522 بلاغاً حول تجمعات مياه الأمطار و7 بلاغات عن سقوط أشجار، وذلك بعد رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع ملاحظات وبلاغات الجمهور خلال المنخفض الجوي وهطول أمطار الخير التي شهدتها إمارة الشارقة والدولة ككل.

وأوضحت البلدية أن مركز الاتصال عمل على مدار الساعة، حيث جرى التعامل مع جميع البلاغات بسرعة ودقة، وتحويلها فوراً إلى الفرق الميدانية المختصة لمعالجتها في حينها.

كما عمل المركز خلال فترة المنخفض الجوي على تخصيص رقم لتلقي البلاغات الواردة من القيادة العامة لشرطة الشارقة والمتعلقة بتجمعات المياه، إلى جانب رقم آخر للتواصل المباشر مع الفرق العاملة في الميدان، ما أسهم في تعزيز جودة وكفاءة العمل الميداني.

وأكدت بلدية الشارقة حرصها الدائم على الجاهزية والاستعداد الكامل للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.