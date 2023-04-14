مؤشرات أداء «سياحة العافية» في دول مجلس التعاون الخليجي

كشفت شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة، إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة في المنطقة، النقاب عن الاتجاهات الرئيسية التي تؤدي دورًا في رسم ملامح قطاع سياحة العافية في دول الخليج ومع تفشي جائحة كورونا، باتت العافية ضرورةً وأولويةً بالنسبة إلى الكثيرين حتى الأن. وفي إطار مساعي قطاع العافية الآيلة للاستجابة لمطالب المستهلكين المتزايدة، أصبحت العافية "الوقائية " هي محط الإهتمام والتركيز بعد أن كانت العافية "الترفيهية" ، ما أكسب العافية التكاملية والطبية زخمًا قويًا على مستوى العالم. وعليه، شرع عدد كبير من الوجهات، إلى جانب العلامات الفندقية الرائدة، في تقديم علاجات صحية شاملة ومتقدمة تعزز صحة الجسد والعقل والروح، وذلك على أمل أن تنال ولو القليل من الأرباح التي يدرّها القطاع والبالغة قيمتها تريليونات الدولارات.

وفي هذا السياق، أوضحت تاتيانا فيلير، المديرة الإدارية لدى شركة ستيرلينغ لاستشارات الضيافة قائلةً: "في ظلّ ما تنهله العلامات الفندقية الرائدة من مكاسب كبيرة جراء تلبيتها لاحتياجات المسافرين المهتمين بالعافية، فإنّها لن تتوانَ عن السعي وراء سوق سياحة العافية، لا سيّما وأنّ هذه السوق تحقّق زيادةً كبيرةً في الربحية وإيرادات الغرف المتوافرة مقارنةً بالفنادق / المنتجعات الفاخرة التقليدية. ومع ذلك، ليست عروض العافية هذه في غالبيتها سوى واجهة تقدّمها هذه العلامات تحت لواء العافية، وذلك بحكم أنّ عملها الرئيسي يتمثّل في بيع الغرف الفندقية".

مؤشرات أداء سياحة العافية

• على مدار عقد من الزمن، نمت سياحة العافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمتوسط سنوي ملحوظ بلغ 13.3%. ومع ذلك، لا تزال تمثل سوى نسبة 1% من إجمالي الرحلات وتولد نسبة 2% من إجمالي عائدات سياحة العافية على مستوى العالم.

• وعلى مستوى الشرق الأوسط، تمثل المنتجعات الفندقية / المنتجعات التقليدية نسبة 39.7% من إجمالي إيرادات السوق، إلّا أنّها من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5% بحلول العام 2025.

• تكتسب العافية الطبية زخمًا على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.1% بحلول العام 2025، أي بمعدل 1.2 مرة أسرع من المنتجعات الصحية في الفنادق ومعدل 1.3 مرة أسرع من المنتجعات الصحية اليومية.

• عادةً ما ينفق المسافرون الدوليون المهتمون بالعافية ما يزيد عن 50% مقارنةً بمتوسط ما ينفقه المسافرون الدوليون العاديون، في حين يحظى المسافرون المحليون برفاهية مضاعفة.

كشفت البحوث التي أجرتها شركة ستيرلينغ أنّ فروقًا رئيسيةً شتى تكمن ما بين المنتجعات الصحية التكاملية / الطبية العالمية والمنتجعات الفاخرة التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فعدا عن الاختلافات الواضحة في عروض برامج العافية والخبرات، تختلف هذه المنتجعات من حيث شمولية البنية التحتية المعنية بالعافية. بمعنى آخر، تضم منتجعات العافية التكاملية / الطبية غرفة علاج واحدة لكل 3 غرف للنزلاء ومرافق صحية أكبر بمعدل مرتَين ونصف في المتوسط، في حين تضم المنتجعات الفاخرة التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غرفة علاج واحدة لكل 20 غرفة للضيوف مع مخزون غرف أكبر وخيارات طعام ومشروبات أكثر تنوعًا. وتشير هذه الاختلافات إلى أنّ هذه المنتجعات الفاخرة تركز على بيع الغرف وتوفر تجربة ترفيه أو استجمام بدلًا من رحلة تتمحور حول العافية.

الاستدامة تلتقي بالعافية

تدمج المنتجعات الصحية الغامرة أيضًا الاستدامة في جميع قيمها الأساسية. ففي العام الماضي، حصلت عيادة شا ويلنس كلينك على شهادة جرين جلوب للاستدامة، وذلك عن قيم الاستدامة الأساسية التي تطبقها في صلب عملياتها. ويشكل احترام البيئة إحدى القيم التأسيسية للعيادة التي ما برحت تعمل به منذ تشييد مبناها الذي تم تكييفه مع نوع الأرض الذي شُيّد عليه لتقليل أثره على البيئة.

تمثّل المنتجعات الصحية التكاملية والطبية حاليًا الاتجاه الأسرع نموًا في قطاع العافية من دون أن تتغير حالها في العقد القادم. وانطلاقًا من أنّ العمل في مجال الأعمال يتطلب تخطيطًا دقيقًا لضمان بيئة آمنة، وفعالة من الناحية التشغيلية، وتسعى إلى تحقيق النتائج، نوصي بشدة بتعيين مستشار ذي خبرة لتوجيه المالكين والمشغلين لضمان نجاح المشروع. وفي هذا الصدد، اختتم إيرني ويجايا، مدير الأصول لدى شركة ستيرلينغ المقابلة، بقوله: "على الرغم من أنّ معظم منتجعات العافية الطبية والتكاملية تجذب اليوم ضيوفًا من الطبقة الثرية، نرى أنّ الوباء قد شجع المعنيين على التحول مستقبلًا نحو اعتماد أسواق جديدة ميسورة التكلفة. في الواقع، تثق ستيرلينغ تمام الثقة في أنّ تأسيس مؤسسات معنية بالعافية تأسيسًا صحيحًا وسليمًا يحقّق قيمةً كبيرةً وفوائدَ كثيرةً لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، انطلاقًا من المالكين والعملاء والموظفين والمجتمع، وصولًا إلى الوجهة والبيئة والعالم بأسره".