"إكسبو 2020 دبي" سيرفع إشغال الفنادق إلى 100%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الخبير السياحي والمدير العام لفندقي «البندر روتانا» و«البندر أرجان» من روتانا، أيمن عاشور، أن هناك ثقة تامة بأن قطاع الضيافة سيستمر في نموه المطرد لتلبية الطلب المتزايد على الفنادق من قبل الزائرين المتوقع قدومهم من أكثر من 190 دولة حول العالم لحضور فعاليات "اكسبو 2020 دبي" والذي من المتوقع ان يحضره ويشارك في فعالياته نحو 25 مليون زائر، منهم 70% ياتون من خارج الدولة لحضور المعرض، مضيفاً أننا «نعد العدة لهذا الحدث العالمي الكبير، حيث عقدنا مؤخراً اتفاقاً مع (إكسبو) لتقديم حافلات مجانية لنقل جميع النزلاء ذهاباً وإياباً، حيث سيتم نقلهم من وإلى أقرب محطة مترو من منطقة (دبي الجنوب) موقع المعرض».

وتوقع عاشور أن تصل نسبة الإشغال الفندقي إلى 100% مع حلول موعد اقامة المعرض مشيرا إلى أن نسبة الإشغال بلغت حاليا 90%. وتابع أنه بفضل التكنولوجيا والسوشيال ميديا، أصبح الزائرون أكثر حساسية تجاه كل ما يتعلق بالأسعار والخدمات المقدمة. وهناك 40% من جيل الألفية يصنعون قرار اختيار فندقهم المفضل استناداً إلى الشكل الذي سيبدو عليه المشهد خارج الفندق إذا ما تم تصويره وبث صوره عبر الانستغرام.