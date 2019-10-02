إغلاق مبنى المدينة لإنهاء إجراءات السفر التابع لمطار أبوظبي الدولي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلن مطار أبوظبي الدولي عن إغلاق "مبنى المدينة" الذي يقع مقابل أبوظبي مول اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غد الموافق 3 أكتوبر، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتوفير تجربة سفر مميزة ومريحة للمسافرين.

ويمكن للمسافرين الاستفادة من خدمات إنهاء إجراءات السفر قبل مواعيد رحلاتهم عبر التوجه إلى مركز إكسبو الذي يقع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض"أدنيك" وذلك على مدار الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساء.

وبدوره يوفر مطار أبوظبي الدولي خدمات سريعة وفعالة لإنهاء إجراءات السفر، يتيح من خلالها الفرصة لعملائه للمغادرة مباشرة من المطار الذي يوفر لهم العديد من المرافق والخدمات المتميزة التي تتماشى مع أعلى المعايير والمستويات العالمية، ليحظوا بتجربة سفر سهلة ومريحة.