لأول مرة..أكبر طائرة ركاب في العالم تهبط بمطار القاهرة قادمة من دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة طيران الإمارات العملاقة الإيرباص A380، اكبر طائرة ركاب في العالم، في رحلتها المنتظمة الأولى. وأكد ذلك جاهزية المطار لاستقبال هذا الطراز العملاق.

ولقيت الطائرة لدى هبوطها استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه وقد قادها القبطان المصري هشام عساوي ومساعده الضابط أول الإماراتي عبد الله اليماحي.

ووصل على متن طائرة الإمارات A380 وفد من دبي ضم عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، والدكتور عبدالله الهاشمي رئيس الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، ويوسف علي بهزاد مساعد المدير العام لقطاع التنمية البشرية والاستراتيجية في "دافزا"، وخالد المناعي المدير التنفيذي لمكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة في دبي، والمقدم إبراهيم حمد إبراهيم حمد مدير إدارة مراقبة جوازات المطار – مبنى 3 وعدد من كبار الشخصيات. وكان في استقبالهم اللواء طيار أحمد ماهر جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحات الجوية وأحمد فوزي رئيس مجلس إداره هيئه ميناء القاهره الجوي ووفد من المسؤولين الرسميين.

وتقدم عادل الرضا بالشكر إلى الحكومة المصرية ووزارة النقل وسلطات المطار التي قدمت جميع التسهيلات التي جعلت الحدث ناجحاً بكافة المقاييس، وقال: "خططنا لهذا اليوم التاريخي منذ وقت طويل، وجاء تشغيل الإيرباص A380 إلى القاهرة نتاج الكثير من العمل والتحضير. ولا شك في أن ذلك يشكل علامة فارقة في سجلّ عملياتنا إلى جمهورية مصر العربية، التي بدأت منذ زمن طويل. ونأمل أن نؤدي دوراً فعالاً في من خلال دعم التجارة والسياحة وتحفيز اتصالها بباقي دول العالم. ونحن نتطلع إلى تشغيل الطائرة بانتظام من وإلى القاهرة".

وتوفر طائرة الإمارات A380 التي وصلت إلى القاهرة مقاعد بتوزيع الدرجات الثلاث: 426 مقعداً في الدرجة السياحية و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى. ويتاح لركاب الدرجة الأولى اختبار الشاور سبا على متن الطائرة واختبار الصالون الجوي مع مسافري درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمرطبات والمأكولات الخفيفة.

وكانت القاهرة من أوائل المحطات التي بدأت طيران الإمارات خدمتها، حيث بدأت تشغيل رحلاتها إليها في أبريل 1986، ونقلت على هذا الخط منذ ذلك الحين أكثر من 7.3 ملايين راكب. وشهدت العمليات نمواً مضطرداً لمواكبة طلب العملاء، حيث تشغل طيران الإمارات حالياً 21 رحلة أسبوعياً بين دبي والقاهرة. وكانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية بإضافة 4 رحلات في الأسبوع اعتباراً من 28 أكتوبر 2019، ما يصل بإجمالي رحلات طيران الإمارات التي تخدم القاهرة إلى 25 رحلة في الأسبوع. ويعمل أكثر من 2000 مواطن مصري في مجموعة متنوعة من الأدوار ضمن مجموعة الإمارات، بمن فيهم ما يزيد على 1000 من أفراد أطقم الخدمات الجوية.

ومنذ انضمامها إلى الأسطول في عام 2008، أصبحت إيرباص الإمارات A380 الطائرة الأشهر والأكثر إثارة للإعجاب في العالم، وسافر على متنها أكثر من 115 مليون راكب. ويضم أسطول طيران الإمارات حالياً 112 طائرة A380 وسوف تتسلم 11 طائرة أخرى من هذه الطراز، منها 6 خلال السنة الجارية.