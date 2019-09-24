"أتلانتس النخلة" في دبي يعلن عن أنشطة متنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي عن إطلاقه لحزمة متنوعة من الفعاليات والعروض خلال شهر سبتمبر بالتزامن مع نهاية الصيف وبدء التحسن في حالة الطقس على مستوى الدولة، ليستفيد من هذه العروض كلاً من المقيمين بالإضافة إلى زائري الدولة.

وسيتمكن المقيمين الذين يتطلعون لقضاء عطلة نهاية أسبوع مريحة في أتلانتس النخلة، من الاستمتاع بعروض أعياد الميلاد والحصول على خصم يصل الى ٣٥٪ على الغرف والأجنحة لأعضاء المنتجع. أما الضيوف الذين سيقومون بالحجوزات خلال شهر سبتمبر، فسيحصلون على إمكانية الدخول المجاني إلى مدينة أكوافنتشر المائية، وحوض ذا لوست تشامبرز، بالإضافة إلى تناول الأطفال للطعام مجاناً عندما تقوم بشراء باقة بنصف القيمة، حيث تبدأ أسعار الغرف من 800 درهم + +.

وسيكون باستطاعة المقيمين والسياح خوض مجموعة من التجارب المرحة كالدخول إلى مدينة أكوافنتشر المائية، حوض ذا لوست تشامبرز، خليج الدلافين وذا امبسادور لاغون، بخصم يصل إلى ٥٠٪ من خلال الحجز عبر الموقع من الفترة بين ١٧ سبتمبر - ١٨ أكتوبر ٢٠١٩.



جميع الخصومات قابلة للتطبيق فقط على سعر الحجوزات العامة من خلال الموقع الالكتروني ويجب عمل الحجوزات مقدمًا أو عن طريق الاتصال على +971 4 426 0000 او زيارة الموقع http://.atlantisthepalm.com/special-offers/SplashSale. تواريخ الحجز هي ١١ سبتمبر - ١٨ سبتمبر ٢٠١٩. استرداد النقود يبدأ من ١٧ سبتمبر إلى ١٨ أكتوبر ٢٠١٩.

من ناحية أخرى، أطلق خليج الدلافين في مدينة أكوافنتشر المائية مؤخراً، تجربة فريدة من نوعها بعنوان " دولفين تريك"، حيث سيتمكن عشاق الغوص من الحصول على فرصة فريدة للسباحة مع الدلافين في أكثر الأماكن سحراً في العالم، حيث يعد هذا النشاط ملائماً للأعمار بين ٨ سنوات الى ٨٠ سنة، حيث لا يحتاج الضيوف للتمتع بخبرة سابقة في الغوص أو السباحة. وسيتمكن الضيوف من الغوص إلى عمق ثلاثة أمتار، وهم يرتدون خوذة مصممة خصيصًا لهذه الفعالية والتي تتمتع بخاصية فريدة لانسياب الهواء تحت الماء. تبدأ الأسعار من ٩١٠ درهم، ليشمل العرض أيضاً دخول مجاني في نفس اليوم إلى مدينة أكوافنتشر المائية وذا لوست تشامبرز ما الأعمار الموصي بها ٨ سنوات وما فوق.

ويمكن أيضاً للضيوف والزوار الاستمتاع بالغوص السطحي مع الدلافين في خليج الدلافين، والذي يعتبر أحد أكثر مواطن الدلافين تطوراً في العالم. سيتواجد اخصائي حيوانات بحرية، لإعطاء الضيوف فهمًا أعمق لهذا النوع المذهل من الحيوانات البحرية، خلال جلسات حصرية تقتصر على ١٥ ضيفًا في الفترة الزمنية المحددة. ابتداءً من ٤٠٠ درهم، يشمل النشاط أيضًا دخول مجاني في نفس اليوم إلى مدينة أكوافنتشر المائية وذا لوست تشامبرز بقيمة تصل إلى ٤٠٠ درهم. الأعمار الموصي بها ٨ سنوات وما فوق.