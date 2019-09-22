سبا "غيرلان" في "ون آند أونلي" جزيرة النخلة يقدّم لك أفخر التجارب والعلاجات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أضاف سبا غيرلان في ون آند أونلي جزيرة النخلة في دبي ثمانية علاجات جديدة إلى باقته الشاملة من التجارب المُفعمَة بالترف، ليتيح لكل ضيوفه مجموعة خيارات أكبر مُصمّمة لضمان أفضل النتائج والاستمتاع بالعافية المُطلقة. في رصيد هذا السبا الباريسي الذي افتُتح في العام 1828 عدّة قرون من الخبرة في سعيه إلى إعادة الرونق والإشراق إلى البشرة، وهو يستخدم المكوّنات الطبيعية لتوفير علاجات مُصمّمة حسب المتطلّبات الفردية لجمال لا يفنيه الزمن وجسم نشيط ينبض حيوية.

حيث تم توقيع غيرلان في كل أرجاء الإمارات العربية المتحدة في منتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة فقط، فهو ملاذٌ بعيدٌ عن صخب المدينة بأجواء باعثة على الاسترخاء وتدخلين إليه من باحة بديكور مُستوحى من العمارة المورسكية، وممرّات مُقنطَرَة من الحجارة المنحوتة بأدق التفاصيل ومسارات تحدّها من الجانبين مياه تبث فيك السكينة. يقدّم السبا علاجات حصريّة صمّمتها مجموعة غيرلان خصيصاً لمنتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة، ويشمل أجنحة فردية وجناحاً واحداً للأزواج وحمّاماً تركياً تقليدياً خاصاً، بالإضافة إلى غرفة للاسترخاء وحوض سباحة خاص ومساحة جلوس رائعة.

أما باقة العلاجات الحديثة فتشمل علاجَي "Orchidée Impériale Black" مُترفَين وعلاجاً لمدة ساعة وسلسلة من أربع جلسات تُعتبر فيها زهرة الأوركيد السوداء ذات المنافع الهائلة والمُستوردَة من البيرو العنصر الأساسي. يجمع هذا العلاج الثوري الذي يكافح علامات التقدّم في السن ما بين تكنولوجيا Blackimmune™ التي طوّرتها غيرلان وهي تؤثّر في 95% من الخلايا المشمولة في النظام المناعي للبشرة، وبين تقنيات التدليك الجمالية المتطورة لإعادة التماسك والكثافة والمرونة إلى بشرتك مع شدّها.

يستطيع الضيوف الآن اختبار القدرة التجديدية لمجموعة Abeille Royale المُشتقَّة من عسل النحل الأسود الخالص والهلام الملكي القيِّم مع علاج "Abeille Royale Honey Repair". استمتعي بعلاج متطوّر بحركات دقيقة مُخصّصة لك باستخدام مستحضرات تشمل مكوّنات نشطة بفعالية كبيرة.

وللاستمتاع بوجه مُشرق على الفور، يقدّم سبا غيرلان علاج "Eye Focus" المُمتد على 45 دقيقة والمُخصّص للمساحة الحسّاسة المحيطة بالعين لشدّها بشكل طبيعي ولتوسيع العينَين، فيما يعزّز علاج "Skin Light" إشراقة وجهك بتأثيره الفوري باستخدام مجموعة Orchidée Impériale التي تبرز الإشراق الطبيعي للوجه.

أما المساج الجديد لشد الوجه ومكافحة علامات التقدّم في السن Body Lift، فهو يمدّك بجرعة فورية من الشباب، معيداً الإشراق إلى وجهك وجسمك مع شدّهما. ويركّز هذا العلاج على عضلات الوجه ويستهدف بشكل خاص التجاعيد التعبيرية، مُخفّفاً من حدة الخطوط الرفيعة ومُنشِّطاً الدورة الدموية الصغرى. في هذا العلاج، يتم تدليك الظهر بعمق تتبعه سلسلة من الحركات السلسة والمريحة التي تساعد في نحت الجسم وشدّه.

من جهته، يزيل علاج "Feminine Beauty Ritual" الأوجاع والآلام الخفيفة لشعور بالعافية المُطلقة والراحة يدوم طويلاً. يساعد علاج "Body Suppleness Harmony Ritual" في إعادة المرونة إلى الأربطة والأوتار والتوازن إلى الجسم والعقل لشعور بالسكينة التامة.