"قصر الامارات" يقدم باقات "إقامة العائلة الملكية"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يواصل فندق "قصر الإمارات" تقديم عروض وباقات مغرية لإقامة العائلات من داخل وخارج الدولة .

ودعا الفندق، الزوار للاستمتاع بعرضه الذي يمتدّ حتى 30 سبتمبر المقبل والإقامة في ربوع القصر لقضاء إجازة عائلية ملوكية تبعث السعادة والبهجة في قلوب كافة أفراد الأسرة.

وتتضمّن باقة "إقامة العائلة الملكية" الحصول على خصم 40% على حجز الغرفة الثانية للأطفال حتى سن 13 عاماً، وتشمل توفير غرفتين متّصلتين للعائلة مع سرير إضافي واحد لكل غرفة مجاناً، بوفيه إفطار عالمي، وركوب مجاني للإبل من الساعة 7 صباحاً حتى غروب الشمس مع استخدام الرياضات المائية غير الآلية.