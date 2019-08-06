Hub71 تعقد شراكة مع سلسلة الضيافة "أويو" لتوفير المساكن لروّاد الأعمال في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلنت Hub71، منصة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من مُربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه مقراً لها، عن توقيع اتفاقية مع "أويو للفنادق والمنازل" (أويو)، المجموعة الأسرع نمواً على مستوى العالم في مجال الفنادق والمنازل والمساحات المخصصة للسكن. وسوف توفر "أويو" بموجب هذه الاتفاقية مستوى سكنياً رفيعاً للعاملين في الشركات التي استوفت شروط الحصول على الحزم التحفيزية التي توفرها منصة Hub71. ومنذ تأسيسها في عام 2013، تمكّنت "أويو" من إحداث التغيير في مجال الفنادق بنظامي الترخيص والتأجير، وذلك من خلال توفير تجارب ضيافة عالية الجودة وذات مستوى راقٍ بأسعار ميسورة، للمسافرين والمقيمين من جميع أنحاء العالم.

وتتخذ المساكن التي توفرها "أويو" موقعاً مميزاً في جزيرة الريم، وتبعد كيلومترين من جزيرة الماريه، حيث ستوفر الشركة وحدات سكنية مجهّزة بنظام الإيجار، وهي عبارة عن وحدات مفروشة وغير مفروشة تتولى إدارتها. وفي مطلع الشهر الماضي، كان قد تم الإعلان عن أن شركة WeWork سوف تزوّد مساحات مكتبية ضمن منصة Hub71، بدءاً من مطلع العام 2020، في إطار حزمة حوافز الدعم التي توفرها المنصة.



وقال محمود عدي، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: "يهدف إنشاء منصة Hub71 إلى دعم الشركات الناشئة العالمية التي تخوض أهم مرحلة في نموها، وبالإضافة إلى ذلك، فإننا حريصون على بناء منظومة راسخة تستند إلى شراكات واتفاقيات تعاون قوية مع أبرز الجهات المحلية والعالمية. وسنقوم من خلال شراكتنا مع "أويو" بتوفير خيارات وحدات سكنية مستأجرة دون مقابل للشركات التي يصل عدد العاملين بها إلى خمسة موظفين لمدة عامين، ودعم بنسبة 50% لاستئجار المساكن بالنسبة للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 25 شخصاً لمدة ثلاث سنوات. والدعم الذي توفره منصة Hub71 للشركات الناشئة لا يقتصر على التدريب وأوجه المساعدة المناسبة للاستفادة من السوق فحسب، بل إن ذلك يشمل أيضاً تعزيز القيمة المضافة لدخل الشركات بشكل مباشر. وإننا على ثقة بأن شراكتنا مع شركة الضيافة العالمية هذه، سوف تشكّل أهمية بارزة لنمو القطاعين السياحي والتكنولوجي في أبوظبي."

وتجدر الإشارة إلى أن "أويو للفنادق والمنازل" تقدم اليوم خدماتها لعملائها في أكثر من 23 ألف فندق من جميع أنحاء العالم، حيث يصل عدد الغرف التي تديرها الشركة إلى أكثر من مليون غرفة.

من جانبه، قال ريتش اقارول، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة "أويو للفنادق والمنازل": "سعداء للغاية بالشراكة مع منصة Hub71 والتي سنوفر بموجبها مساكن ذات مستوى رفيع للشركات الناشئة المسجّلة بالمنصة. إننا ندرك أن نجاح أي شركة يعتمد على التركيز على حل المشكلات، ونحن فخورون بكوننا شريكاً موثوقاً لـ Hub71 لتوفير المساكن التي ستتيح أجواء متميزة ومريحة لروّاد الأعمال الشباب ولمؤسسي الشركات ولأسرهم، لمساعدتهم على التركيز في إيجاد الحلول للتحديات اليومية التي تواجههم، ومن جهة أخرى فإننا سعداء بمساهمتنا من خلال هذه الشراكة لإضافة القيمة لمنظومة ريادة الأعمال بأبوظبي."



وباعتبارها إحدى المبادرات الرئيسية لبرنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية "غداً 21"، تقوم منصة Hub71 من خلال التعاون مع شركاء عالميين بخلق بيئة مثالية تهدف إلى توفير الدعم لتطوّر الشركات الناشئة وروّاد الأعمال. وتقود شركة "مبادلة للاستثمار" هذه المبادرة بالشراكة مع كلٍ من "مايكروسوفت" وصندوق "سوفت بنك فيجن"، بالإضافة إلى "سوق أبوظبي العالمي" الذي يوفر سبل تمكين أعمال المنصة والأطر التشريعية لها، بما يخلق منظومة تكنولوجية عالمية فريدة.

وسوف يُتاح تقديم الطلبات للاستفادة من الحزم التحفيزية ضمن منصة Hub71 بدءاً من الربع الرابع 2019 عبر الموقع الإلكتروني www.Hub71.com