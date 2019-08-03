"سانت ريجيس أبوظبي" يستعد للاحتفال بعيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن فندق سانت ريجيس أبوظبي، المطل على كورنيش ابوظبي عن خصم نسبته 25% على أفضل الأسعار المتوفرة، والاستمتاع بوجبة إفطار فاخرة بالمجان احتفالا بعيد الأضحى المبارك. كما يمكن للضيوف الاستمتاع طيلة فترة العيد بالبرنش الفاخر الذي يتضمن تشكيلة من أطباق اللحوم الطازجة، والتشيز فوندو، والفوا كغاس، والريسوتو، واللزانيا الكريمية، بالإضافة إلى أشهى الأطباق البحرية التي تتضمن المحار وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، إلى جانب المشروبات المميزة ومنصات الطهو الحية. وفي الختام يمكن للضيوف امتاع حواسهم بألذ الحلويات والأجبان وأفخر أنواع الشوكولا المعدة خصيصًا لهذا المناسبة.

ودعا الفندق الزوار والضيوف لكي يعيشوا الفخامة في أحد غرفه المميزة، أو أجنحته الخاصة. من موقعه المتميز في قلب مدينة أبوظبي النابض بالحياة، على امتداد 200 متر من شاطئها العريق، والمطل على مياه نادي نيشن ريفيرا الشاطئي، الزرقاء المتلألئة.