"باب القصر" يحتفي بالعيد بإطلاق باقات إقامة فاخرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلن فندق باب القصر، المطل على كورنيش أبوظبي، عن إطلاق باقات إقامة فاخرة احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، حيث يمكن للعائلات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالاستجمام في أرقى وجهات العاصمة، وسط كورنيش أبوظبي النابض بالحياة. واستكشاف طيف واسع من التجارب الذوقية الرائعة ضمن أربعة مطاعم ومقاهٍ فاخرة، بالإضافة إلى خدمات الضيافة المميزة من فئة الخمس نجوم. إذ يتضمن الفندق شاطئه الخاص الممتد على مسافة 140 متراً بأكواخه الشاطئية المعزولة، إلى جانب برك السباحة الواسعة والحدائق الغنّاء ومرافق اللياقة البدنية الحصرية.

كما يُقدّم فندق باب القصر منتجع "أيانا سبا" الصحي، المعروف بجلسات العناية المستوحاة من الطرق المغربية التقليدية والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل ضيف على حدة، كجلسات العناية ببشرة الوجه وجلسات التدليك والعناية بالجسم وباقات الاستجمام الخاصة بالسيدات والرجال والمقدّمة على يد طاقم من المختصين المحترفين.

وتمّ تصميم كل غرفة من غرف الفندق الـ 412 بطريقة فاخرة باستخدام أجود المواد، وتتمتع جميعها بإطلالة خلابة على القصر الرئاسي والعاصمة الإماراتية، وأجواء مريحة ودافئة، وكل ما يلزم لمنح الضيوف عطلة مميزة.

وتبدأ عروض الإقامة الخاصة بعيد الأضحى المبارك من 8-16 أغسطس 2019 والسعر ابتداءً من 995 درهما.