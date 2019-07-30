فندق أنانتارا القرم الشرقي أبوظبي الوجهة الأمثل للاحتفال بعيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



يقدم فندق أنانتارا القرم الشرقي أبوظبي، طيف واسع من الخدمات المميزة، وتجارب الإقامة التي تتيح للضيوف اختبار أقصى درجات الراحة والترف، ما يجعله الوجهة الأمثل للعائلات للاحتفال بعيد الأضحى

وبأسعار تبدأ من 800 درهم، يمكن للضيوف الإقامة في غرفة راقية بتصاميم كلاسيكية فاخرة، تتمتع بإطلالة خلابة على المناظر الطبيعية المميزة، مع الاستمتاع بخدمات ضيافة أنانتارا ذات المستوى الرفيع.



كما يمكن للعائلات الاستمتاع بأشهى الاطايب المصنوعة من أجود المكونات العضوية والتي تتضمن طيف واسع من الأطباق العالمية المحضرة على يد أمهر الطهاة ضمن بوفيهات إفطار وغداء فاخرة ومنصات طهو حية في مطعم "إنغريديانتس"، بالإضافة إلى الحصول على خصم نسبته 25% على كافة المأكولات والمشروبات.