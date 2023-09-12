"روتانا" تفتتح أول فنادقها في العاصمة السنغالية داكار

كشفت روتانا، الشركة الرائدة في مجال إدارة الفنادق في المنطقة، والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن دخولها سوق السنغال عبر افتتاحها فندق لي زينيت أرجان من روتانا. وسيتم افتتاح الفندق الجديد تحت علامة أرجان للشقق الفندقية من روتانا في مدينة داكار بحلول عام 2026، ليضيف بذلك 150 غرفة جديدة إلى محفظة روتانا العالمية.

وبهذا الصدد، أعرب مكرم الزير، نائب الرئيس لإدارة التطوير لدى روتانا: "يمثّل افتتاح أوّل فنادقنا في السنغال إنجازًا عظيماً لروتانا، كما يسرّنا التعاون مع مجموعة إتش إم للتطوير العقاري في خطوتنا الأولى نحو التوسع في منطقة غرب أفريقيا. تخبّئ السنغال في طياتها إمكانات هائلة عدا عن كونها سوقًا مزدهرةً ورائدةً في تنمية السياحة في القارة الأفريقية. واسمحوا لي أن أعبر في هذه الفرصة عن حماسنا الكبير في شركة روتانا لتقديم تجارب إقامة سلسة ومريحة لضيوفنا، وذلك بما يتماشى مع شعارنا الذي نعمل به، ألا وهو (معنا للوقت معنى)."

وما بين الاستوديوهات الواسعة والشقق الفندقية المكوّنة من غرفة نوم أو غرفتين، سيجد الضيوف في الفندق المعنى الحقيقي للحياة الحضرية الأنيقة عبر 150 شقّة واستوديوهًا مؤثثًا بالكامل، ليتمكّنوا من الاسترخاء والاستمتاع بإقامة هانئة. وللراغبين في تجديد نشاطهم و الاستجمام، يوفّر فندق لي زينيت أرجان من روتانا بوديلاينز نادي اللياقة والصحة الذي يضمّ صالة رياضة ومسبحًا وغرف ساونا وبخار وتدليك. هذا ويضمّ الفندق أربع غرف اجتماعات تمتاز بترتيبات جلوس مرنة ومجهّزة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية لتلبية جميع احتياجات العمل. فضلًا عن ذلك، يوّفر الفندق مقهى وخدمة الطعام داخل الغرف على مدار الساعة.

بدوره، أضاف علي بلال، مدير إدارة مجموعة إتش إم للتطوير: "يشرّفنا التعاون مع روتانا لافتتاح فندق لي زينيت أرجان من روتانا الذي يشكّل جزءًا من أحدث مشاريعنا في السنغال، سيتميّز الفندق بكونه مشروعَ تطوير عقاري أخضر متعدد الاستخدامات يضم مساحات سكنية وتجارية ومكاتب مع مركزًا تجاريًا يَعِدُ ضيوف المدينة بتلبية جميع متطلباتهم واحتياجاتهم سواء كانت إقامتهم قصيرة أو طويلة."

ويذكر أن هذا المشروع المميز يعير أهمية قصوى للبيئة، لا سيّما من ناحية الكفاءة التشغيلية والاستدامة، وذلك سعيًا لمعالجة التحديات المناخية التي تشهدها المنطقة مما سيجعل من الفندق وجهة مثالية لمن يبحث عن فندق مستدامٍ وصديقٍ للبيئة سواءَ كان الغرض من السفر العمل أو الترفيه، فسيرحب مشروع لي زينيت أرجان من روتانا بجميع الزوّار.

تدير روتانا حاليًا 72 فندقًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من ستة ملايين نزيل سنويًا، وذلك من خلال 10,159 غرفة موزعة على 36 فندقًا في الإمارات العربية المتحدة وحدها.