فندق كونستانس بيل مار بلاج يقدّم ملاذاً صيفيّاً مثاليّاً للعائلات

المصدر: مادة اعلانية

يجسّد فندق كونستانس بيل مار بلاج المتربّع على الساحل الشرقي من موريشيوس، أفضل صورة عن المحيط الهندي. فلطالما عُرِفَت جزيرة موريشيوس بطبيعتها الغنّاء وساحلها المبهر حيث تتراصف الشعاب المرجانيّة، ممّا يجعل من فندق كونستانس بيل مار بلاج ملاذاً مثاليّاً للعطلة، لاسيّما وأنّه يزخر بالشواطئ المحاطة بالأشجار الخضراء. نظراً إلى موقعها في النصف الجنوبي من الكرة الأرضيّة، توفّر جزيرة موريشيوس وجهةً مثاليةً للعطلة على مدار السنة، بحيث يمتدّ موسم الشتاء من مايو إلى أكتوبر وتستقرّ درجات الحرارة عند منتصف العشرينات، لذلك تعتبر جزيرة موريشيوس وجهةً تتمتّع بمناخ معتدل على مدار العام وهي مثاليّة للعائلات العربيّة التي تنشد تمضية عطلة فريدة بعيداً عن الصيف الحار.

يقع الفندق على شواطئ بيل مار الرمليّة البيضاء ويزوّد ضيوفه بخدمات متميّزة، بما فيها إقامة عالميّة الطراز، وخيارات واسعة من المطاعم والاستراحات، بالإضافة إلى مركز سبا كونستانس الفاخر، وباقة مذهلة من الأنشطة الشيّقة. كما يحرص الفندق على إرضاء أذواق المسافرين بمختلف فئاتهم، وتلبية حاجات كافة أفراد العائلة، بدءاً من الأزواج الشباب وأطفالهم الصغار وصولاً إلى العائلات الأكبر سنّاً مع أبنائهم في سنّ الشباب أو المراهقة.

من ناحية المساكن، يستطيع الضيوف الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأجنحة في فندق كونستانس بيل مار بلاج. وقد تمّ تجهيز الغرف والأجنحة الأنيقة بمفروشات معاصرة وألوان دافئة وفاتحة لإضفاء رقي وحيويّة لا مثيل لهما على الأجواء، وتتخلّلها أقمشة فاخرة وأخشاب مصقولة تحاكي كلّها البيئة الطبيعية التي يستكنّ فيها الفندق. تكشف كافة أنواع المساكن عن إطلالات مبهرة على مياه المحيط الهندي الفيروزيّة الرقراقة أو المناظر الخضراء في الحدائق الاستوائيّة المحيطة.

كما يوفّر الفندق تجربة طعام متنوّعة تشمل أطباقاً عالميةً وأطباقاً مشهورةً في جزيرة موريشيوس. كما يحتضن سبعة مطاعم وست استراحات، حيث يتاح للضيوف التلذّذ بباقة فريدة من النكهات سواء كانوا ينشدون تجربة طعام بسيطة أو فاخرة. علاوةً على ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بكافة مطاعم فندق كونستانس برينس موريس الشقيق و المجاور، بما فيها مطعم "لو باراشوا" المؤلّف من خمسة منصّات عائمة فوق محمية أسماك طبيعية، يمكن الوصول إليها عبر مسار خشبي.

كما يستطيع عشّاق الجولف الاستمتاع بملعبَين لبطولات الجولف يضمان 18 حفرةً، وهما لجند ولينكس، الكائنَين على طول أحد أروع الشواطئ في جزيرة موريشيوس. كذلك، يستفيد ضيوف الفندق من الدخول المجاني وغير المحدود إلى البحيرات والحدائق المنسّقة بأبهى حلّة، عند الإقامة في الفندق.

يوفّر الفندق مجموعةً واسعةً من النشاطات المجّانية، بما فيها التزلّج المائي، وركوب الويكبورد، والتجديف على قارب الكاياك، وركوب الأمواج باللوح الشراعي، وركوب القوارب الصغيرة بدواسات، وركوب المركب الشراعي هوبي كات، وقوارب ليزر، هذا بالإضافة إلى رحلات على متن قوارب ذات قعر زجاجي ورحلات غطس مع المعدات، فضلاً عن الدرّاجات الهوائية وملعبَين للتنس مضاءين بكشّافات.

علاوةً على ذلك، يقدّم سبا كونستانس مجموعةً حصريّةً من العلاجات للعناية بالجمال والجسم في إطار مفهوم العافية المبتكر. تتوفّر العلامة الفرنسية الفاخرة في مجال العناية بالبشرة، سيسلي، حصريّاً في فندق كونستانس بيل مار بلاج وتتيح للضيوف الاستمتاع بمجموعة فاخرة من علاجات الجسم والوجه القائمة على خلاصات النباتات العطرية. فبدءاً من الترطيب المكثّف للبشرة وصولاً إلى علاجات مكافحة علامات تقدّم السن لبشرة الوجه والجسم، أو علاج تنحيف الجسم القائم على خلاصات النباتات العطريّة، يمكن تصميم كلّ علاج وفقاً لحاجات الضيوف وتفضيلاتهم. ويضمّ السبا المنعزل ساونا ومسبح وحمّام بخار ونادي رياضي وحصص لتمارين اليوغا.

وفيما يدلّل الضيوف أنفسهم بتجربة الاسترخاء الفاخرة، يرحّب نادي كونستانس للصغار بالأطفال ليستمتعوا بمغامرات جديدة كلّ يوم. يستقبل فريق الموظّفين من أصحاب الكفاءات العالية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 سنةً في منطقة آمنة تشمل محطاتٍ متعددةً، بدءاً من الملعب المفتوح للنشاطات والفنون والحرف اليدويّة، مروراً بمحطة أجهزة الحاسوب للاستمتاع بالألعاب الإلكترونية، واستخدام الإنترنت ومشاهدة الأفلام، وصولاً إلى مساحات الطعام حيث يتلقّى الصغار صفوفاً في الطهي ويتناولون الوجبات، ناهيك عن ملعب خاضع للإشراف ومسبح خاص بالأطفال.