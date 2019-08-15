تعرف على طرق الصيد بالصقور في كازاخستان

المصدر: ألماتي (كازاخستان) - الإمارات اليوم



تعد رياضة الصقور الملكية، واحدة من أمتع التجارب الرئيسة المثيرة في كازاخستان، فضلاً عن كونها تجربة الترفيه السياحي التي ساهمت في اجتذاب الزوار من جميع أنحاء العالم وشكّلت علامة مُميّزة في تاريخهم.

وبهدف توفير تجربة ثقافية وفريدة من نوعها، تتواصل فعاليات طرق الصيد بالصقور في كازاخستان من شهر مايو وحتى نهاية سبتمبر على امتداد 100 كيلومتر. وتقع منطقة أوشكونير، التي تعتبر أكثر الأماكن شعبية لممارسة رياضة الصقور، على بعد 68 كم من ألماتي. علاوة على ذلك، يمكن للسيّاح خوض تجربة العيش وفق التقاليد الكازاخستانية من خلال التأقلم مع الحياة البرية والانغماس في مجموعة من الأطباق اللذيذة المطبوخة على النار.

ويطلق على الصقارة في كازاخستان اسم "سايات"، وهي رياضة جميلة ذات خصوصية، تُجسّد التضامن والمغامرات والتحدي. شاهد الطيور المهيبة ترتفع وسط المناظر الطبيعية الساحرة، وتعلّم مهارات الصيد في منطقة آمنة برفقة نخبة من الصقارين المحترفين.

وقالت ماريا ريجكوفا، المدير العام لشركة ديسكفر ألماتي: "نودّ أن ندعو الضيوف من جميع أنحاء العالم الذين يشتركون في نفس الاهتمام بالصيد التقليدي للصقور، إلى زيارة كازاخستان وتجربة رحلاتنا. يتمّ تنسيق برامجنا لتوفير فرص ثمينة أمام الناس للمشاركة في هذه الرياضة التاريخية بطريقة قانونية ومُنظّمة وضمان التطور المستمر في تربية وحماية هذه الأنواع الرائعة".