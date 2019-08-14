رحلة بالقطار للتعرف على تاريخ الشوكولاتة السويسرية

المصدر: لوزان (سويسرا) - الإمارات اليوم



وجهت مدينة لوزان السويسرية الدعوة للسياح لخوض تجربة مميزة من نوعها على متن قطار الشوكولاتة الفاخر، حيث يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة جبال سويسرا وطبيعتها الساحرة، وما يضاهيها روعةً من أصناف الشوكولاتة السويسرية المعدة بإتقان لتنال رضى كافة الضيوف.

وتنطلق هذه الرحلة الشهية من "مونترو" على متن عربات قطار "غولدن باس" الفاخرة نحو مدينة "غرويير" السويسرية القديمة التي يعود تاريخ بنائها إلى القرون الوسطى، ومصنع "ميزو كاييه" الرائع للشكولاتة في بروك. حيث سيتمكن الزوار من استكشاف اثنين من أهم كنوز الزمن الجميل والعربات البانورامية الرائعة وهما الشكولاتة وأجبان الغرويير.

ففي البداية، سيتوقف القطار عند مصنع "ميزو كالييه" في بروك، مصطحبًا الزوار في جولة رائعة في عالم الشكولاتة، حيث سيتعرفون على تاريخ الشوكولاتة السويسرية الفاخرة وطريقة صنعها. وستبدأ الجولة مع الطقوس الخاصة بالكاكاو الأزتيكي العبق برائحة الشكولاتة الطازجة، وسيتمكن الضيوف من تذوق أفخم أنواع الكاكاو والحليب الألبيني الطازج، إلى جانب أفخر نكهات الشكولاتة السويسرية التقليدية المعدة على يد أمهر صناع الشكولاتة السويسريين الأصيلين.

ثم سيواصل القطار طريقه إلى مصنع أجبان غرويير "لا ميزو دو غرويير"، مكان ولادة الجبن الصلب الشهير، حيث سيتعرف الزوار على أسرار صنع الجبن السويسري الأصلي الشهير الذي يصدر إلى مختلف أنحاء العالم منذ قرون.

كما يمكن للزوار قضاء بعض الوقت بالتجول في المواقع المحلية المبهرة، بما في ذلك القرى والقلاع التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى ، والمناطق الطبيعية الساحرة، كبحيرة غرويير والآثار والمعبد في جزيرة أوغوز. إنها عطلة الأحلام على الأراضي السويسرية، حيث البحيرات الشفافة المذهلة، والجبال الشاهقة، والمنتجات المحلية الأروع والأفخم على الإطلاق.

يعمل قطار الشكولاتة كل يوم اثنين، وأربعاء، وخميس من شهر مايو ويونيو وسبتمبر وأكتوبر وكافة أيام شهري يوليو وأغسطس