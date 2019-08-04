صلالة.. جبال وقلاع أثرية على ساحل المياه الزرقاء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعتبر صلالة بمثابة العاصمة السياحية والتجارية الثانية في سلطنة عمان، وهي إحدى ولايات محافظة ظفار ذات الواجهة البحرية، والمساحات الخضراء الواسعة، والشريط الساحلي ذو المياه الزرقاء، والجبال والقلاع الأثرية القديمة، والزخم السياحي الممتع خاصة في فصل الخريف، الذي تنشط فيه الرياح الموسمية، بجانب الضباب التي تعلو الجبال فتحجب أشعة الشمس بينما في الأسفل يعج المشهد بالمساحات المليئة بالأشجار والمياه والقلاع والحصون والطبيعة الرائعة.

تلك فرصتك المناسبة للتخطيط لرحلة رائعة إلى صلالة، حيث المساحات الخضراء المورقة، والعبير المنطلق من أشجار اللبان التي يمتد عمرها لآلاف السنين، وتحوطك مناظر الشلالات، لتستيقظ على إحساس منعش يأتيك من الضباب الملتف حول قمم الجبال العالية.

يبدأ مهرجان صلالة للسياحة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ويعكس المهرجان الخلفية الثقافية لصلالة خاصة وعُمان عامة في الموسيقى والمسرح والفنون اليدوية، بالإضافة إلى أنشطة اجتماعية أخرى.

وتشغّل الاتحاد للطيران رحلات موسمية إلى صلالة في سلطنة عمان بمعدل أربع رحلات أسبوعياً خلال الفترة بين الثاني من يوليو إلى 31 أغسطس.

يتم تشغيل الرحلات عبر طائرة الاتحاد للطيران من طراز إيرباص A320 المرتبة بنظام الدرجتين، حيث ستغادر الرحلات من أبوظبي كل ثلاثاء وخميس وسبت وأحد صباحاً، بما يتيح للضيوف المسافرين بين أبوظبي وصلالة مواعيد وصول ومغادرة مثالية خلال وقت النهار.

تتيح رحلات الاتحاد للطيران الموسمية إلى صلالة للضيوف الوصول خلال ساعتين من الإقلاع من أبوظبي، إلى وجهة استثنائية في أفضل الأوقات في السنة لقضاء عطلة قصيرة أو طويلة.

أين تقيم؟

يعد منتجع البليد صلالة بإدارة أنانتارا أول منتجع فاخر في صلالة يضم فيلات بحمام سباحة مع مرافق وخدمات على مستوى 5 نجوم.

يقع المنتجع بين شاطئ خاص وبحيرة مياه عذبة، حيث يحتفل فندق منتجع البليد صلالة بإدارة أنانتارا بالكنوز الثقافية، في حين يعكس التصميم الرائع الحصون الساحلية في عمان، مع ممرات الحديقة الغنَّاء التي تمتاز بالنخيل والماء.

يضم المنتجع 30 غرفة نوم مطلة على البحر، و10 غرف ديلوكس، و96 فيلا، تحتوي 88 منها على حمامات سباحة خاصة.

لا يبعد المنتجع سوى 15 دقيقة بالسيارة من مطار صلالة الدولي، مع قربه من أهم المعالم في المنطقة. يقع الفندق إلى جانب منتزه البليد الأثري، الموقع التراثي العالمي حسب تصنيف منظمة اليونسكو، ويستطيع الزوار استكشاف مبانٍ أثرية ترجع إلى أوائل العصر البرونزي، مثل القلعة، وسور المدينة، والمسجد الكبير.

يشتمل المنتجع على شاطئ خاص طوله 250 متراً وحمام سباحة مترامي الأطراف «إنفينيتي» وبحيرة مياه عذبة ويوفر للضيوف رياضات مائية إضافة إلى موقعه بجوار منتزه البليد الأثري ومتحف أرض اللبان.

من المواقع المحببة للإقامة بالمنتجع فيلات للأسرة مطلة على الحديقة مع حمام سباحة مثالية للعائلة بأكملها.

التصميم الشرق أوسطي للمنتجع المستوحى من القلاع الساحلية الشهيرة بالمنطقة يعكس تراث مدينة ظفار الثري، حيث تجتمع التفاصيل الفنية الدقيقة مع وسائل الراحة المذهلة، وتلتحف الممرات بأشجار النخيل العالية والأشجار المهيبة والحدائق الاستوائية ونافورات الماء الرائعة، لتجعل من الإقامة رحلة استكشافية هادئة ومريحة.

المطاعم

يضم المنتجع مطعم «سكلان» (التي تعني «أرض اللُّبان»)، الذي يقدم تشكيلة متنوعة من النكهات الرائعة في قاعة الطعام الأنيقة أو على الشرفة المطلة على حمام السباحة والمسطحات المائية. كما يشمل كذلك مطعم «الميناء» حيث يمكن الاستمتاع بوجبات غداء خفيفة مطولة في موقع مفعم بالأناقة، أو على مقاعد الاسترخاء على الشاطئ أو بجانب حمامات السباحة.

كما يتضمن المنتجع كذلك مطعم «ميكونج» الذي يقدم للضيوف رحلة لاستكشاف النكهات للدول الواقعة على ضفاف نهر ميكونج مثل تايلاند والصين وفيتنام.

يوفر المنتجع كذلك فصول «سبايس سبوونز» لتعليم فنون الطهي العربي والتايلاندي التقليدي تحت إشراف طاهٍ بارع، مع زيارة إلى السوق المحلية.

سينما تحت النجوم

يتيح المنتجع تجربة مميزة للاستمتاع بالجلوس على الشاطئ لمشاهدة فيلم على شاشة عملاقة وتناول الطعام في أجواء فريدة.

عروض الإقامة

تحصل كافة الحجوزات التي تتم من خلال موقع anantara.com للإقامة لمدة ليلتين فأكثر على مكافأة رصيد ائتماني في المنتجع يصل إلى 239 درهما للفيلا على كل إقامة. يمكن استخدام هذا الرصيد الائتماني في أي مطعم تابع للمنتجع بالإضافة إلى سبا أنانتارا. العرض سار على فترات الإقامة حتى 20 ديسمبر 2019. كما يوفر المنتجع عروضاً على تمديد فترات الإقامة بخصومات تصل إلى 35%.