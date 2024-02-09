سيشل.. رحلة إلى بلاد التنوع العرقي واجمل شواطيء العالم

تعتبر جزيرة سيشل من أفضل الوجهات السياحية في العالم، فإضافة إلى امتلاكها للكثير من المناظر الطبيعية الخلابة فهي تتميز بالتاريخ والتراث الثري وبالتنوع الثقافي والعرقي المميز والذي يُشعر الزوار بالأريحية البالغة.

تتمتع سيشل بموقع رائع ومناظر طبيعية خلابة أهلتها لتكون من أفضل الأماكن السياحية في العالم، ويعد قطاع السياحة في الجزيرة من أكبر المساهمين في النهوض بالاقتصاد المحلي وتجذب جزيرة سيشل سنويا أكثر من 280 ألف سائح من كل أنحاء العالم تمتلك الجزيرة أفضل المنتجعات السياحية والشواطئ الجميلة وتم إضافة موقعان من الجزيرة إلى لائحة منظمة اليونسكو للتراث العالمي خلال عام 1980، وتحتوي سيشل على 115 جزيرة صغيرة، حيث تنقسم إلى مجموعتين جزريتين رئيستين؛ المجموعة الأولى هي جزر ماهي، وهي عبارة عن مجموعة جزر تضم أكثر من 40 جزيرة غرانيتية مركزية وجبلية، أما المجموعة الثانية فتضم أكثر من 70 جزيرة خارجية مسطحة.

جزيرة ماهي

تقع جزيرة ماهي في الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة سيشيل، وهي أكبر جزيرة فيها، ويعيش فيها ما يُقارب 86% من إجمالي سكان ولاية سيشيل، وتتميز الجزيرة بامتلاكها لأنواع نادرة من النباتات، خصوصاً تلك المهددة بالانقراض، مثل شجرة قنديل البحر، إضافة إلى أنواع نباتات الأوركيد النادرة، وقد حققت الجزيرة على أرض الواقع مشروع استصلاح الأراضي عندما عانت شح المساكن في الجزيرة، خصوصاً في ميناء فيكتوريا وبيل أومبير.

وفي جزر السيشيل، يمتاز كونستانس إفيليا وكونستانس ليموريا بموقعَين ساحرَين، حيث أروع شواطئ العالم على الإطلاق. تحيط بهذا الأرخبيل الفاخر رمال بيضاء بين رحاب مساحات غنّاء، فيتنعّم محبّو الشاطئ والطبيعة بنزهات رومانسية أكثر من رائعة.

إطلالة فريدة

يقع منتجع كونستانس إفيليا، المعروف بأنّه أكبر فندق في السيشيل، على الساحل الغربي لجزيرة ماهي الرئيسة، حيث تحيط به أشجار القرم ويوفّر إطلالةً فريدةً على الحديقة البحرية الوطنية لميناء لوناي، كما أنّه يمتدّ على شاطئَين، الشاطئ الشمالي والشاطئ الجنوبي. يحتضن المنتجع أجنحةً وفللاً معظمها على الشاطئ الشمالي أو على مسافة بعيدة عن الساحل. تنتشر أجنحة جونيور حول الشاطئ الجنوبي مع مساحات رئيسة لتناول الطعام. أمّا بالنسبة إلى المساكن الأكثر انعزالاً، فتُعتبر الفلل على سفوح التلال والمجهزة بمسابح خاصة مترامية الأطراف والمطلة على مناظر مبهرة للمحيط الهندي، المرتعَ المثالي لتمضية أروع العطلات. تجدر الإشارة إلى أنّ خدمة النقل متاحة بين جانبَي المنتجع، ويتمّ تقديم دراجاتٍ هوائية مجانية للمقيمين في الفلل.

خيارات كثيرة

يوفّر المنتجع خيارات طعام لا تحصى، إذ يضمّ ما مجموعه 10 مطاعم واستراحات متنوعة، بدءاً من المأكولات الآسيوية وصولاً إلى ثمار البحر المتوسطية الطازجة، أبرزها «سيسيلوا» الذي يقدّم بوفيه عشاء مُشكَّل مع موسيقى حية وعروض رقص تقليدي، أو «كيان» المشهور بأطباقه المميزة التي تجمع ما بين التقنيات الفرنسية والتأثيرات الآسيوية، إلى جانب رُكن السوشي مع السمك الطازج بجانب المسبح. هذا دون أن ننسى مطعم «آدم أند إيف» المتخصص في المأكولات الآسيوية، و«كوروسول»، المطعم الرئيس الذي يقدّم بوفيهات فطور وعشاء مع محطات طهي حي. ولا يضمّ هذا المنتجع الفاخر والفسيح مرافق مذهلةً فحسب، بل خصّص أيضاً نادي كونستانس للصغار، حيث يستطيع الأطفال تمضية نهارهم تحت إشراف الخبراء فيما يشاركون في نشاطات شيّقة، وذلك وسط أجواء مذهلة تتّخذ من جنة استوائية على الأرض خلفيةً لها