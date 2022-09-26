نشأة صناعة السيارت الكهربائية

نشأة السيارات الكهربائية هذا هو محور حديثنا في هذا التقرير، فمن الجدير بالذكر أنه لو قمت اخبار أحد في قرن الثمانيات أنه سيوجد في المستقبل سيارات ستعمل بالكهرباء مما لا شك فيه لقال أنت مجنون.

ولكن الآن انظر حولك عند توقف إشارات المرور لبضع دقائق ستجد أنه على الأقل يوجد حولك سيارتين أو ثلاثة تعمل بالكهرباء، فعلى سبيل المثال يوجد الكثير من الدول التي تسعى إلى أن تكون جميع سيارتها تعمل بالكهرباء، والتي تأتي في مقدمتها ولاية كالفورنيا، والتي تخطط إلى ان تكون جميع السيارات فيها تعمل بالكهرباء بحلول عام 2035 .

ومن خلال الأسطر التالية سوف نتحدث بالتفصيل عن نشأة السيارات الكهربائية، وأهم مميزاتها وعيوبها، فلنتابع سويا.

متى ظهرت السيارات الكهربائية أول مرة؟

بدأت نشأة السيارات الكهربائية في التسعينات من القرن العشرين، ولكن وقتها كانت لم تعمل بالكهرباء، بل كانت تعمل بالبطارية، وتستمر هكذا حتى تنفذ البطارية، ثم يتم بعد ذلك تبديل البطارية.

ومن الجدير بالذكر حينها كان عمر البطارية قصير جدا، وهو الامر الذي جعل شراء السيارات الكهربائية أمر مرهق للغاية بالإضافة إلى انه مكلف.

ولكن في عام 1997 تم ظهور اول سيارة كهربائية حقيقية هجينية والتي كانت من انتاج شركة تويوتا، ثم بعد ذلك ظهرت سيارة كهربائية من انتاج هوندا في عام 1999 ، وبدأت هكذا السيارات الكهربائية في الظهور، إلى أن قامت شركة تسلا بتقديم أول سيارة كهربائية والتي تعمل بالبطارية والتي تم صنعها من الليثيوم أيون، وبسرعة تصل إلى 3.7 ثانية، وهي أكبر من سرعة السيارات التي تعمل بالبنزين.

مميزات السيارة الكهربائية

يوجد الكثير من المميزات للسيارات الكهربائية، والتي سنذكر أبرزها فيما يلي:-



1- تعتبر السيارات الكهربائية صديقة للبيئة

من اهم مميزات السيارات الكهربائية أنها لا تسبب تلوثا في البيئة مثل التلوث الذي تسببه تلك السيارات التي تعمل بالوقود والبنزين، لكن ليس ذلك بنسبة 100% لأنها للسيارت الكهربائية أيضا أضرار.

ويطن الكثير من الناس أن السيارات الكهربائية لا تسبب أي تلوث للبيئة، وهو اعتقاد خاطئ بالمرة، ويرجع السبب في ذلك في أن البطاريات التي تستخدم في هذه السيارات لايوجد حتى الآن فكرة لإعادة تدويرها.

هذا بالإضافة إلى الكهرباء التي يتم استخدامها في اعادة شحن البطارية الخاصة بالسيارة هي في الأساس منتجة من وقود حفري، إلغ أنه يوجد بعض الحالات التي يتم في الحصول على الكهرباء من مصدر متجدد للطاقة مثل الطاقة الشمسية، والتي بالطبع غير ملوثة للبيئة.



2- السيارت الكهربائية لا تحتاج إلى الكثير من المصروفات

من الجدير بالذكر أنه يوجد العديد من الدول التي تدعم استخدام السيارات الكهربائية، ويرجع السبب في ذلك في أنها أقل ضرارا من تلك الذي تسببه السيارات الكهربائية، حيث أن هذه الدول توفر محطات شحن لهذه السيارات بشكل مجاني، هذا بالإضافة إلى أنها توفر أماكن لركن هذه السيارات بشكل مجاني أيضا أو بتكلفة منخفضة.

أما بالنسبة لصيانة هذه السيارات فإنها لا تحتاج إلى الكثير من الصيانه التي تتسبب في الكثير من التكاليف، وذلك لأنها تعمل بالكهرباء وليس بالزيت أو الوقود الذي يحتاج إلى الصيانمة من وقت لآخر.

ومن أهم المميزات للسيارات الكهربائية أنه عندما تمر بجانبك لن تشعر بها، وذلك لأن محركاتها بسيطه ولا تتسبب في حدوث أي ضجيج، بالإضافة إلى أنها لا تخرج أي عوادم مثل السيارات الأخرى.

أما فيما يخص شحن البطارية لهذه النوع من السيارات فإنه يمكن شحن البطارية مرة واحدة، ومن خلالها تستطيع قطه مسافة 500 كيلو متر مرة واحدة، ومن الجدير بالذكر ان المدة التي تتعلق بشحن البطارية بشكل كامل تتوقف على قدرة الشاحن، مثلها مثل الهاتف الذكي.

حيث يوجد العديد من الشواحن التي تستغرق مدة تصل إلى 8 ساعات من أجل شحن البطارية بشكل كامل، بينما يوجد بعض الشواحن التي تحتاج من ساعة إلى ساعة ونصف لشحن البطارية بشكل كامل.



3- السيارات الكهربائية أكثر أمانا

زاد الاقبال على الاستثمار في تداول أسهم السيارات الكهربائية مؤخرا نظرا لما تقدمه من أمان أكثر من السيارات العادية مثل سيارات تسلا، والتي تحتوي على مستشعرات يمكن من خلالها أن تقود السياردة بنفسها، هذا بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من المستشعرات والردارات من أجل تفادي الاصطدام بأي جسم.



4- يوجد بها تكنولوجيا أكثر حداثة

السيارات الكهربائية تحتوي على العديد من التكنولوجيا، فعلى سبيل المثال سيارات تسلا يوجد لها تطبيق يمكن تنزيله على الهاتف، والذي يقوم باخبارك بمستوى الشحن المتبقي للسيارة، والدقائق التي يمكن للسيارة أن تقطعها بناء على كمية الشحن الموجودة.

هذا بالإضافة إلى أنه يمكن تشغيل وايقاف السيارى من خلال مسافة بعيدة، كما انه يمكن للسائق اللاستمتاع بالألعاب المتوفرة داخل السيارة والمختلفة والتي تشعرك بأنك تلعب على جهاز بلاي ستيشن.

عيوب السيارات الكهربائية

بالرغم من أنه يوجد الكثير من المميزات للسيارات الكهربائية إلا أنه يوجد لها بعض العيوب أيضا، والتي سنذكرها فيما يلي:-



1- زيادة وزن السيارة

من أهم العيوب التي يمكن أن تؤخذ على السيارات الكهربائية أنها ثقيلة في الوزن، ويرجع السبب في ذلك في البطارية التي تستخدم من الليثيوم أيون، فيصل وزن السيارة الكهربائية إلى ما يعادل 3 أطنان.



2- طول فترة الشحن

من اهم المشاكل التي تواجه السيارات الكهربائية أنها تحتاج وقت طويل لكي يتم شحنها بالكامل، لكن يوجد بعض الشركات التي قامت على اصلاح هذه المشكلة، وذلك من خلال تحسين جودة الشحن، حيث أنه يوجد العديد من السيارات التي يمكن شحنها بشكل كامل خلال نصف ساعة فقط.



3- غلاء الأسعار

السيارات الكهربائية مثلها مثل أي تكنولوجيا حديثة في البداية تكون ذات أسعار مرتفعه، ومع مرور الوقت تصبح أسعارها عادية، وفي متناول الأيد لكثير من الناس، ولكن حتى هذه اللحظة فإن أسعارها مرتفعة، حيث أنه أقل موديل لشركة تسلا يبلغ ثمنه 40 ألف دولار أمريكي.



4- قلة كفاءة البطارية

البطاريات التي يتم استخدامها في صناع السيارات الكهربائية حتى هذه اللحظة تعاني من مشكلة مثل التي تعاني منها البطاريات في الهواتف الذكية، وهذا الأمر يفسر بأنها ستتهالك مع مرور الوقت وتحتاج إلى تغيير السيارة مثل ما تقوم بتغيير الهاتف.

فكما ذكرنا سابقا ان بطاريات السيارات الكهربائية يتم صناعتها من الليثيوم أيون، والتي قدر عمرها الافتراضي ما بين 600 إلى 800 ألف كيلو متر، وهو ما يعادل عمر 10سنوات، ولكن صرح إيلون ماسك صاحب شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بأنه في وقت قريب سيتم الاعلان عن بطاريات يبلغ عمرها الافتراضي ما بين مليون ونصف المليون كيلو متر، وهي أكبر بكثير من تلك التي توجد الآن.

من خلال ما سبق قمنا بالتحدث على نشأة وتاريخ السيارات الكهربائية، وأهم الشركات المصنعة لها مثل شركة تسلا، وأهم مميزات وعيوب تلك السيارات، وكيف قامت العديد من الشركات على معالجة العيوب التي توجد بهذه السيارات.

ونود عزيزي القارئ أن نكون قدمنا لك كل ما تود معرفته حول هذا الموضوع.



