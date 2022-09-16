تنتظر الأسواق العالمية، العام المقبل، 2023، طرح طرز جديدة من السيارات طال انتظارها، ويبرز منها «يوروسانجوي» السيارة الأولى بتاريخ شركة «فيراري» في فئة المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

وسلطت مواقع مختصة في عالم السيارات، على التنافسية الشديدة المتوقع ان تشهدها الأسواق في 2023، خصوصاً في مجال التقنيات الحديثة التي يمكن لهذه السيارات أن تحملها، سواء تلك التي حافظت على المفاهيم التقليدية على صعيد محركات الوقود الاحتراقي، أو الطرز التي تحمل مفاهيم «الصديقة للبيئة» سواء الهجينة أو الكهربائية بالكامل.

«الإمارات اليوم» ترصد بالاستناد إلى مواقع إلكترونية عالمية، أبرزها «موتو1» البريطاني، و«توب سبيد» الأميركي، أبرز 4 سيارات تنتظرها الأسواق في 2023، وفقاً للآتي:

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