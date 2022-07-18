توقف الإنتاج في مصنع "بي إم دبليو" بجنوب ألمانيا

المصدر: ميونخ - د ب أ

تسببت أعطال في خطوط الكهرباء العلوية المشغلة للسكك الحديدية في جنوب ألمانيا في شل الإنتاج في أكبر مصنع لشركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات في أوروبا.

وقال متحدث باسم الشركة اليوم الاثنين في ميونخ إنه تم إلغاء دوريتي عمل في المصنع في دينجولفينج ، حيث تضرر عدة آلاف من الموظفين من الحادثة.

وأوضح المتحدث أن ذلك أدى إلى تعذر إنتاج 1600 سيارة.

وتسبب انقطاع خط الكهرباء العلوى للسكك الحديدية فى منطقة لاندشوت يوم الخميس الماضى فى شل حركة القطارات فى نهاية الأسبوع، وبالتالي تعذر نقل السيارات المكتملة من مصنع دينجولفينج، ما يعني أن الشركة لم يكن لديها مساحة كافية لمواصلة الإنتاج.

وأوضحت الشركة اليوم أنه تم حل المشكلة الآن وسيُجرى نقل السيارات التي اكتمل إنتاجها، مضيفة أن الإنتاج سيُستأنف بشكل طبيعي بحلول يوم غد الثلاثاء.