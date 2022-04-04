"BYD" الصينية تتوقف عن إنتاج السيارات العاملة بالبنزين

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت شركة BYD "بي.واي.دي" الصينية لتصنيع المركبات، أنها توقفت بالفعل عن إنتاج المركبات التقليدية العاملة بالبنزين، بدءا من شهر مارس المنصرم.

وذكرت الشركة الصينية الرائدة في تصنيع المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أنه في المستقبل ستركز أعمالها في قطاع المركبات على المركبات الكهربائية.

وفيما يتعلق بالعملاء الحاليين للمركبات التقليدية العاملة بالبنزين، ذكرت "بي.واي.دي" أنها ستواصل تقديم خدمات محسنة ودعم ما بعد البيع لهم، فضلا عن تزويدهم بقطع الغيار على مدار دورة الحياة.

وتشير أحدث البيانات إلى أنه في مارس الماضي، باعت "بي.واي.دي" 104338 سيارة ركاب، بينها 50674 طرازا هجينا يعمل بالكهرباء و53664 من الطرازات الكهربائية النقية، فيما لم يتم بيع طرازات تقليدية تعمل بالبنزين.