6 نصائح للقيادة بأمان لأقرب محطة.. عند اقتراب نفاد الوقود

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أكّد خبراء عالم السيارات، أن اتباع ست نصائح في أسلوب القيادة، يجنب السائقين التعرض لحالة الضغط النفسي أثناء القيادة على الطريق حال اكتشاف اقتراب نفاد الوقود، خصوصاً أثناء السفر على الطرق الخارجية السريعة، وعدم وجود محطات وقود قريبة للتزود منها.

وقال الخبراء، إن «مخاوف السائقين من توقف السيارة بهم قبل الوصول إلى أقرب محطة وقود، يمكن تخطيها باتباع النصائح الست التي تركز على تغيير في نمط القيادة بما يسهم في خفض معدلات استهلاك الوقود، والاستمرار في القيادة حتى الوصول إلى أقرب محطة».

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أبرزها «درايف أوتو» نصائح الخبراء الست، وفقاً للتالي:

1- القيادة على سرعة متوسطة، والابتعاد قدر الإمكان عن القيادة بسرعات عالية التي ترفع من معدلات استهلاك المحرك للوقود.

2- غلق مكيّف السيارة مع فتح قدر قليل من النوافذ، كي لا تتسبب قوة اندفاع الهواء داخل السيارة في التأثير على جهد المحرك، وبالتالي زيادة استهلاك الوقود.

3- عدم الضغط على دواسة المكابح بشكل متكرر إلا عند مواجهة مواقف خطرة، بما يجنب السائق الضغط على دواسة الوقود لمرة أخرى.

4- تجنب انخفاض معدل سرعة السيارة إلى الحدود التي تضطر السائق إلى الضغط مجدداً على دواسة الوقود، إذ إن زيادة الضغط يعني زيادة في الاستهلاك.

5- يمكن في حالات السرعة المستقرة وعدم وجود سيارات في المقدمة تعيق الحركة، وضع ناقل الحركة على وضعية «N» أو «الحياد».

6- الابتعاد قدر الإمكان عن القيادة في مسارات الطريق التي يكون بها مرتفعات، لتجنيب المحرك جهداً مضاعفاً لدفع السيارة واستهلاك المزيد من الوقود.