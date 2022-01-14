5 علامات تدل على تلف زيت محرك السيارة وضرورة تغييره

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد خبراء في عالم السيارات، وجود خمس علامات تدل على تلف زيت محرك السيارة، وضرورة توجه السائق إلى تغيير الزيت بالسرعة القصوى.وقال خبراء عالم السيارات، إن: استهتار السائقين في التقيد بالمواعيد المنتظمة لتغيير الزيت، ينجم عنه العديد من الأعطال التي قد تصل إلى حد تلف المحرك، خصوصاً أن هناك العديد من العلامات التي يمكن للسائق ملاحظاتها، وتكشف له فقدان زيت المحرك كفاءته المطلوبة، وبلوغ مرحلة التلف التي يصعب عليه فيها القيام بوظائفه المطلوبة، سواء الحد من الاحتكاك بين الأجزاء المعدنية داخل حجر الاحتراق، أو في الحفاظ على درجة حرارة المحرك في الحدود المسموح بها. «الإمارات اليوم» ترصد، وفقاً لخبراء عالم السيارات، العلامات الخمس التي تمثل كل منها رسالة تحذيرية على تلف زيت المحرك وضرورة تغييره.

1- سطوع ضوء تحذير الزيت في لوحة عدادات السيارة، يدل بشكل واضح على وجود مشكلة متعلقة بزيت المحرك.

2- الارتفاع المستمر في درجة حرارة المحرك، رغم عمل دورة التبريد بانتظام، علامة على فقدان الزيت خواصه وتلفه.

3- ملاحظة السائق تغيّر لون زيت المحرك من الفاتح إلى الأسود القاتم، دليل على تشبع الزيت بالرواسب، واحتراقه لدرجة تستدعي استبداله.

4- تسرب رائحة زيت المحرك إلى داخل مقصورة السيارة علامة سيئة على حالة المحرك جراء فقدان الزيت كفاءته.

5- ارتفاع ضجيج المحرك رسالة أخرى على انتهاء صلاحية الزيت، أو بلوغ مراحل متقدمة من الاحتراق التي تفقده قوامه اللزج.