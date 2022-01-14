4 شركات سيارات الأكثر بحثاً في «Google» العام الماضي

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تضع كبرى شركات صناعات السيارات، في اهتماماتها، نتائج التقارير البحثية والإحصاءات السنوية التي تقدمها كبرى المواقع العالمية المختصة في هذا المجال، كمرجع استرشادي لاستراتيجياتها التصنيعية، ومدلول لمدى ولاء الجمهور لعلاماتهم التجارية، ومن ضمنها إيلاء الاهتمام بالبيانات ونتائج المسح حول ما يبحث عنه العملاء من سيارات جديدة، وأخبار عالم السيارات، في محركات البحث على مواقع الإنترنت، ومن أبرزها «Google» الأكثر شهرة في مختلف البلدان، ويعد الأكثر دقةً على صعيد التصنيف السنوي، ليسلط موقع «Compare The Market» على أبرز 4 شركات سيارات احتلت المراكز الأولى في عمليات بحث العملاء على «Google» في 2021، في قائمة اعتلتها «تويوتا» في 47 دولة. وقال تقرير الموقع العالمي «Compare The Market»، إن: «صانعي السيارات الذين احتلوا المراتب الأولى في عمليات الأكثر بحثاً على (Google) في 2021، كانوا الأكثر تنافسية على مدار السنوات الأربع الماضية، خاصةً المنافسة المحتدمة بين (تويوتا) و(بي إم دبليو)، اللتين تبادلتا الصدارة، مع رقمٍ استثنائي مميز لمصلحة الصانع الألماني في 2019، بانتزاعه المركز الأول على صعيد الأكثر شعبية في 118 دولة».

وأضاف التقرير: «حافظت (مرسيدس) العام الماضي على مركزها الثالث الذي احتلته على مدار 2018 و2019 و2020، فيما جاءت المنافسة محتدمة على المركز الرابع، الذي ذهب في 2021 لمصلحة (أودي)، التي تصدرت عمليات البحث عن علامتها التجارية في 11 دولة».

للإطلاع على شركات السيارات الأربع التي نجحت علاماتها التجارية في اعتلاء قائمة الأكثر بحثاً في «Google» خلال عام 2021، يرجى الضغط على هذا الرابط.