"بي إم دبليو" تبيع سيارتها الكهربائية رقم مليون

المصدر: ميونخ - د ب أ

أعلن مدير التسويق في شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات، بيتر نوتا، اليوم الثلاثاء أن الشركة باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون.

وأشار نوتا إلى أن الشركة وصلت بذلك إلى علامة فارقة في مجال التحول إلى المزيد من المحركات الكهربائية.

وتسعى "بي إم دبليو" إلى زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية الخالصة والهجين إلى مليوني سيارة بحلول ديسمبر 2023.

يذكر أن "بي إم دبليو" تعتمد منذ وقت مبكر نسبيا على السيارات الكهربائية حيث كانت طرحت سيارتها الكهربائية طراز "آي 3" للبيع منذ عام 2013.

وأوضح نوتا أن إجمالي مبيعات الشركة من كل أنواع السيارات تراجع بعض الشيء في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك تأثرا بأزمة نقص أشباه الموصلات، لكنه قال إن إجمالي المبيعات حقق زيادة ملحوظة في الأحد عشر شهرا الماضية وانتزعت العلامة المركزية "بي إم دبليو" مركز الصدارة العالمية من مرسيدس بنز في فئة السيارات الفارهة، لكنه لم يذكر أرقاما.

وأضاف نوتا أن مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية تتألف حاليا من 30% من السيارات الكهربائية الخالصة و70% من السيارات الهجين ولفت إلى ارتفاع حجم الطلبيات على الطرازين الجديدين آي4 وآي إكس من السيارات الكهربائية الخالصة، وتعول "بي إم دبليو" بالدرجة الأولى على طراز آي4 كسيارة رياضية كهربائية في منافسة تسلا.

وذكر نوتا أن حجم الطلبيات على آي 4 في أوروبا وصل إلى عدد كبير يتألف من خمسة أرقام وتابع أن الطلبيات على طراز آي إكس تسير في نفس الاتجاه.

وتتعامل "بي إم دبليو" مع مشكلة نقص أشباه الموصلات بشكل جيد نسبيا في الوقت الحالي وتمكنت من تعويض تراجع المبيعات في الربع الثالث من خلال رفع الأسعار، وقال نوتا إنه لولا مشكلة نقص أشباه الموصلات لتمكنت الشركة من زيادة مبيعاتها بعدد يتألف من خمسة أرقام في هذا العام.