«نيسان» تُطلق حملة «فلنتحرّك» شريكاً في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «نيسان» عن حملتها الجديدة بعنوان «فلنتحرّك»، التي تجمع بين رؤية «نيسان» لمستقبل التنقل، وشعار «إكسبو 2020 دبي» (تواصل العقول وصنع المستقبل).

وقالت «نيسان»، في بيان، إنها أطلقت بصفتها الشريك الرسمي لقطاع السيارات في «إكسبو 2020 دبي» هذه الحملة المخصصة للتشديد على أهمية صنع مستقبل أكثر استدامة من خلال استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق هدف الشركة المتمثل بتعزيز الابتكار لإثراء حياة الإنسان.

وتدعو «نيسان» الجماهير من خلال حملة «فلنتحرّك» إلى الانضمام إلى العلامة التجارية في العمل على إرساء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامةً واتصالاً، وللتفكير في ما الذي يدفعهم للحركة كالفضول أو الأمل أو الشغف.

وأكدت أن الحملة تعكس مكانة «نيسان» كعلامة مبتكرة قائمة على التكنولوجيا، حيث تسعى دائماً لتكون في طليعة الشركات التي تصوغ مستقبل التنقل وتثري حياة الإنسان من خلال إيجاد حلول للتحديات البيئية والمجتمعية، وتحقيق أثر إيجابي يعود بالمنفعة على الإنسان والكوكب.

وتمّ إطلاق حملة «نيسان» الخاصة بـ«إكسبو 2020» تحت عنوان «فلنتحرّك» عبر فيلم قصير يركّز على المستقبل ويلقي الضوء على أحدث الابتكارات والمفاهيم والتكنولوجيات، على أن تستمر الحملة بنشر محتوى إبداعي على المنصات الرقمية للعلامة التجارية، وعبر المحطّات الإذاعية واللوحات الإعلانية في المنطقة. وسيتاح لزوار «إكسبو» الاطلاع مباشرة على الحملة من خلال أنشطة رقمية تفاعلية سيتم إطلاقها على المنصة الرقمية للشركة طيلة فترة الحدث الدولي.

في هذا الإطار، قال المدير التنفيذي لشركة نيسان الشرق الأوسط، تييري صباغ: «تقود خبرة (نيسان) العالمية وتراثها الإقليمي العريق ورؤيتها التطلعية نموّنا المستمر، حيث إننا ملتزمون بإرساء مستقبل التنقل في كل أسواق المنطقة. ومن خلال اعتماد نهج يركّز على الناس، ويتوافق مع هدف العلامة التجارية المتمثل بتعزيز الابتكار لإثراء حياة الإنسان، تتيح لنا حملة (فلنتحرّك) توحيد كل أهدافنا في إطار ملهم ومستقبلي، وتوجيه دعوة مفتوحة لاستكشاف مستقبل التنقل».