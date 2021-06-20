افتتاح جديد لمركز خدمة سيارات نيسان على شارع الشيخ زايد في دبي

المصدر: دبي-الامارات اليوم

دبي-الامارات اليوم.

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والموزع الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن افتتاح مركز خدمة نيسان بمفهوم جديد، على شارع الشيخ زايد بدبي.

وأقيم حفل قص شريط المركز بحضور المدير الإداري لشركة نيسان الشرق الأوسط تييري صباغ، والمدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات صلاح يموت، إلى جانب ممثلين عن الإدارة العليا من الشركتين.

وقال تييري صباغ: "يمثل إطلاق مفهوم التجزئة لعلامة نيسان من العربية للسيارات خطوة مهمة جداً لنا على مستوى المنطقة، خاصة أنه يجمع بين خدمات التجزئة المتكاملة، إلى جانب تصميم مساحة من الجيل الجديد تساعد على توفير تجربة عملاء محسّنة. وفي ظل استمرار تطور أنماط حياة عملائنا وتوقعاتهم، فإن هذا النهج الشامل يتيح لنا تقديم تجربة لعملائنا على نحو يؤدي إلى إبراز قدراتنا، كما نكون من خلالها أقرب إلى توفير خدمات متسقة عالميًا لعلامتنا التجارية. ومن خلال التعاون مع شركائنا، فإننا على ثقة من الوفاء بوعودنا لتقديم تجارب مميّزة لعملائنا من جميع أنحاء المنطقة".

وقال صلاح يموت: "بما أننا أحد الوكلاء الرواد لسيارات نيسان في المنطقة، فإننا نؤكد باستمرار على التزامنا إزاء تقديم خدمات استثنائية. وتم تصميم مركز الخدمة بمفهوم جديد يقوم على نهج مبتكر للارتقاء بتجربة العملاء والوصول بها إلى مستوى جديد. ويسرنا توجيه الدعوة لعملائنا لزيارة هذا المركز، للاستمتاع بتجربة مساحات الخدمات التي تحمل تصميماً حديثًا".

ويضم مركز الخدمة الجديد 76 محطة عمل و8 غرف للغسيل وما يقرب من 300 موقف للسيارات، كما يمكنه خدمة ما يزيد على 200 سيارة يوميًا.

ويتميز المركز بعد تحديثه باستخدام أجهزة لوحية رقمية لدمج رحلة العميل عن طريق الاتصال عبر الإنترنت أو غير ذلك، مع الاعتماد على الخدمة السريعة المميزة للعربية للسيارات في غضون 60 دقيقة.