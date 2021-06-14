مرسيدس تعتزم إزاحة الستار عن باكورة شاحناتها الكهربائية

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

أعلنت مجموعة دايملر المالكة لشركة مرسيدس بنز الألمانية للسيارات اليوم، أن مرسيدس تعتزم إزاحة الستار عن باكورة انتاجها من الشاحنات الكهربائية إي اكترو في 30 يونيو الجاري.

وتسعى مرسيدس إلى البدء في إنتاج هذه الشاحنة في مصنع فورت على نهر الراين خلال العام الحالي.

وأوضحت المجموعة أن عملاء جربوا بنجاح نماذج أولية من هذه الشاحنة تزن 18 و25 طنا في إطار عملية مستمرة منذ عام 2018 تضمنت توريد مواد غذائية مبردة لمحلات السوبر ماركت.

وأكدت دايملر أن الشاحنة الكهربائية لن تقل عن أي شاحنة تسير بالديزل من حيث التوافر والأداء.

وتعتزم شركة (دايملر تراك ايه جي) تقديم سلسلة مركبات تسير بمحركات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من عام 2039 لن يتم السماح ببيع سيارات في الاتحاد الأوروبي واليابان وأمريكا الشمالية سوى السيارات المتعادلة كربونيا فقط.